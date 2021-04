Seit vielen Monaten begleiten die Fans die Basketballer von Alba Berlin durch eine aufreibende Saison mit bislang schon über 60 Spielen in der Euroleague, der BBL-Bundesliga und im Pokal – aber immer nur von Ferne. Nah sein können die Fans ihrem Team nur online, wo sie tolle Spiele sehen und den großen Spirit des Teams erleben. Deswegen möchten Fans in der Pandemie nun gerne etwas an den Club zurückgeben und rufen zu einer Spende für den Jugendbereich auf. Schließlich muss Alba in dieser Saison komplett auf Einnahmen verzichten – vor Corona kamen zum Heimspiel mehr als zehntausend Besucher*innen. Bereits in der letzten Saison, die für die Albatrosse mit dem Sieg der Deutschen Meisterschaft endete, verzichteten viele Dauerkarten-Besitzer*innen auf die Rückzahlung für die im Corona-Lockdown ausgefallenen Spiele. Nun geht es unter dem Stichwort „Wir sind ein Team“ weiter.

Sportbegeisterung für Kinder. Seit 15 Jahren hat der größte deutsche Basketballverein schon einen Kinder- und Jugendbereich, der sich nicht leistungsorientiert um die sportliche Entwicklung kümmert. Mit 120 Coaches schafft der Verein niedrigschwellige Angebote, die Freude an der Bewegung vermitteln. Ein Großteil der Angebote findet als integratives Sportprogramm an über 200 Partner-Kitas und -Schulen statt. Vor Corona begeisterte das Programm rund 10.000 Kinder und Jugendliche. Albas Trainer betreuen außerdem rund 90 Teams im Spielbetrieb.

Großer Erfolg mit der digitalen Sportstunde. Bereits zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020 stellten die Trainer ein Angebot für Grundschul- und Kita-Kinder auf die Beine. Die digitalen Sportstunden, die 30 bis 45 Minuten dauern, wurden von den Jugendtrainer von Alba Berlin entwickelt. Auch die Basketballprofis sind in den Videos zuweilen dabei. Schon nach kurzer Zeit war Albas Sportstunde extrem populär. Millionenfach wurden die Sendungen seitdem auf YouTube aufgerufen. Auch 2021 geht es weiter mit "Sport macht Spaß": Auf Albas YouTube-Kanal gibt es jeden Samstag zwei neue Folgen für Kita und Grundschule.

Spendeninitiative der Fans: Der Verein, der in die Idee einer Spendenaktion nicht eingebunden war, freut sich über die Initiative der Basketball-Fans und stellt ein Konto bereit. Hier die Konto-Verbindung: ALBA BERLIN Basketballteam e.V., DE81 1203 0000 1020 0046 00, BYLADEM1001, Deutsche Kreditbank AG, Stichwort „Wir sind ein Team“. Übrigens: Bis 200 Euro gilt der Überweisungsnachweis als Spendenbescheinigung für das Finanzamt.

Das ist ein Text aus dem Newsletter Ehrensache: Der Tagesspiegel würdigt mit Deutschlands erstem Ehrenamts-Newsletter all jene Menschen, die aktiv dabei mithelfen, dass Berlin lebenswert ist und liebenswert bleibt – kostenlos und jederzeit kündbar. Melden Sie sich an unter: https://ehrensache.tagesspiegel.de