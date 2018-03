Die in die Schlagzeilen geratene Schöneberger Spreewald-Grundschule soll künftig mehr Unterstützung bekommen. „Wir wollen uns für einen weiteren sozialpädagogischen Mitarbeiter einsetzen“, teilte die Sprecherin der Bildungsverwaltung, Beate Stoffers, auf Anfrage mit. Gegebenenfalls werde auch eine Schulstation eingerichtet. Das entscheide aber die Schule. Ihren Wachschutz soll die Schule allerdings nicht behalten.

„Bei dem Wachschutz handelt es sich um eine temporäre Lösung, bis die Gegensprechanlage installiert ist“, sagte Stoffers. Sie geht davon aus, dass der Wachschutz nur bis 30. April im Einsatz ist.

Auch mit Gegensprechanlage sind nicht alle Probleme gelöst

Wie berichtet, hatte sich die Schulkonferenz zusammen mit Rektorin Doris Unzeitig nach etlichen Gewaltvorkommnissen und wegen schulfremder Personen auf dem Gelände einstimmig für einen Wachschutz entschieden. Laut Beschluss des Gremiums sollte es eine vierteljährige Versuchsphase geben, die dann ausgewertet werden sollte. Ende April sind aber erst zwei Monate um.

Mit der Gegensprechanlage wären auch nicht alle Probleme gelöst: Zwar würde dann verhindert, dass Eltern und Schulfremde im Schulhaus herumlaufen oder den Unterricht stören. Nicht gelöst wäre aber die Frage, wie das Schulgelände geschützt wird, das extrem unübersichtlich ist. Schon Unzeitigs Vorvorgänger Erhard Laube hatte sich Unterstützung durch einen Hausmeisterassistenten geholt, um das Gelände besser kontrollieren zu können. Das war damals mit Hilfe von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen möglich gewesen.

Nicht alle wollten Hausmeisterassistenten

Auch in den vergangenen Jahren hätte es die Möglichkeit gegeben, die Schulen durch Hausmeisterassistenten zu unterstützen: Die CDU hatte zu Zeiten der rot-schwarzen Koalition 2014 durchgesetzt, dass 200 Stellen für Hausmeisterassistenten geschaffen wurden. Neukölln, Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg schafften es innerhalb kurzer Zeit, die ihnen zustehenden 15 bis 19 Stellen zu besetzen. In den anderen Bezirken kam es nicht dazu: Drei Bezirke – Treptow-Köpenick, Pankow und Marzahn-Hellersdorf – lehnten die Teilnahme am Programm ab und argumentierten dabei damit, dass die Mehrbelastung durch die Einarbeitung der neuen Kräfte nicht zumutbar sei. Auch sei die Förderdauer von drei Jahren zu kurz. Was in den anderen Bezirken dazu führte, dass die Stellen nicht besetzt wurden, ist im Einzelnen nicht bekannt. Es heißt, dass die Personalräte blockiert haben sollen, weil die Bezahlung nach E1 als zu gering angesehen wurde.

Aber auch die Jobcenter agierten sehr unterschiedlich. Während es in den genannten vier Bezirken rasch gelang, die Stellen zu besetzen, berichtet Jutta Kaddatz (CDU), die damalige Bildungsstadträtin von Tempelhof-Schöneberg, das Jobcenter habe nur sechs ungeeignete Kräfte geschickt.