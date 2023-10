Hinterhalt in Berlin-Kreuzberg Vermummte werfen Molotowcocktails auf Polizeibeamte

Einsatzkräfte der Berliner Polizei sind in der Nacht zu Donnerstag Opfer eines missglückten Brandanschlags geworden. Wie eine Sprecherin mitteilte, war ein Streifenwagen gegen 1 Uhr an der Friedrichstraße, Höhe Franz-Klühs-Straße unterwegs, als die Beamten einen brennenden Müllcontainer am Theodor-Wolff-Park bemerkten.

Urplötzlich wurden sie daraufhin von Vermummten mit Molotowcocktails –also selbstgebauten Wurfbrandsätzen – beworfen. Nach Tagesspiegel-Informationen soll es sich um acht bis zehn Angreifer gehandelt haben, die im Anschluss fliehen konnten. Die Wurfbrandsätze verfehlten demnach den Streifenwagen, außerdem zündeten sie beim Aufprall nicht.