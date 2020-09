Zuses Berliner Pioniertaten bei der Digitalisierung liegen ein Dreivierteljahrhundert zurück. Seit Jahrzehnten ist die amerikanische Westküste der weltweit treibende Ort, und nicht nur Berlin wetteifert der Region zwischen San Francisco und San Jose nach. Wie kann Berlin schneller und erfolgreicher aufholen als andere? Auch wenn das manche bedauern werden: Ahnungslosigkeit allein genügt nicht. Drei weitere Faktoren spielen eine Rolle: Ideen, Regeln, Geld.

Fangen wir mit den Ideen an. Hier kommt die Wissenschaft ins Spiel, und hier hat Berlin selbst in der Phase der Teilung eine starke Position erhalten, die in den letzten dreißig Jahren deutlich ausgebaut werden konnte. Nachrichten aus den letzten Monaten und aus unterschiedlichsten Gründen runden das ab. Zuletzt haben sich große internationale Forschungsförderer für einen Standort in Berlin entschieden: die Gates Stiftung, die Open Society Stiftung von George Soros und der Wellcome Trust. Vielversprechend ist die neue Partnerschaft mit der Universität Oxford und die erfolgreiche Teilnahme der Berliner Universitäten am Exzellenzwettbewerb.

Die Hochschulen sind der Ort, an denen der Öffentliche Sektor am meisten für Innovation tun kann. Das liegt nicht daran, dass Professoren und Doktoren schlauer wären als andere. Wenn man weiß, dass die Partei mit den meisten promovierten Mandatsträgern in deutschen Parlamenten die AfD ist, kommt man eher zu gegenteiligen Schlüssen. Nicht der Verstand unterscheidet die Wirtschaft vom Staat, sondern die Fähigkeit zur schnellen Korrektur, wenn eine Idee nichts taugt. Vom Staat verlangen wir Verlässlichkeit, Kontinuität, mit einer Ausnahme: den Hochschulen. Forschung und Lehre sind der einzige Ort im öffentlichen Sektor, an dem Versuch und Irrtum als Stärke akzeptiert werden.

Mit diesem Argument hat der Tagesspiegel in einem Leitartikel am 22. März 2015 den Vorschlag gemacht, wie der Senat Berlin als Hauptstadt der Digitalisierung am besten – und damit auch: am kostengünstigsten – fördern kann: Indem er 100 zusätzliche Professuren in allen möglichen Bereichen der Digitalisierung schafft. Über 70 sind inzwischen im Einstein Centrum Digitale Zukunft versammelt. Auf die Gefahr hin, dass es den Senat verunsichern könnte, vom Tagesspiegel einmal gelobt zu werden: Hier ist es mehr als angemessen.

Wenn alles und jedes auf der Welt digital werden wird, ist es klug und notwendig, in diesem Universum Schwerpunkte zu setzen. Für Berlin drängen sich mindestens zwei Schwerpunkte auf. Ganz im Geiste der Schwäche, die eine Stärke ist, rückt die Verwaltung ins Blickfeld. Die anstehenden Pensionierungswellen und der demografische Wandel sorgen für eine solche Personalnot, dass selbst die hartnäckigsten Personalräte Verständnis aufbringen für ein Umschalten von Mikado auf Mikroelektronik.

Nahezu alle Verwaltungen der Erde kämpfen mit der Digitalisierung. Wenn es den deutschen Gründlichkeitsfetischisten gelingt, ihr komplexes, gewachsenes, rechtsstaatliches, subsidiäres und föderales System zu digitalisieren, kann es danach keine unlösbare Aufgabe auf dieser Welt mehr geben. Die vergleichbare komplexe Unternehmenssoftware kommt – große Überraschung! – bereits aus Deutschland, allerdings aus dem Teil, der funktioniert: SAP aus dem nordbadischen Walldorf. Immerhin: Wichtige Teile ihrer erfolgreichen neuen Software wurden in Potsdam entwickelt, am Hasso Plattner Institut, das jetzt zur Universität Potsdam gehört.

Der zweite Schwerpunkt liegt ebenso nah: Es ist die Digitalisierung der Medizin. In Berlin arbeiten doppelt so viele Menschen in der Gesundheitswirtschaft wie Heidelberg Einwohner hat. Neben den Firmen Bayer Healthcare, Sanofi Deutschland, Pfizer Deutschland und dem local hero Eckert & Ziegler bilden die Charité und die Institute von Max Planck und Helmholtz wichtige Kristallisationspunkte.

Die Produktion von Ideen und Absolventen freilich reicht nicht aus, um einen Standort zu einem Motor eines Kondratjew-Zyklus zu machen. Ein häufig unterschätzter Faktor ist die Regulierung. Auch hier bietet Berlin historisches Anschauungs- und Lehrmaterial. Das zeigt sich beispielsweise bei der Basis-Innovation Elektrizität. Bekannt ist das Erfinder-Genie von Werner von Siemens.

Nicht ganz so bekannt ist seine Begabung als Lobbyist. Siemens war – gemeinsam mit Hermann von Helmholtz – einer der Initiatoren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und damit Rahmensetzer für Normen und Standards. Diese Normen-Anstalt ist einer der Hidden Champions beim Aufstieg von Berlin zum Weltzentrum der Elektroindustrie, ehrfurchtsvoll Elektropolis genannt.

Ein anderer, wichtiger Regulierungsmarkstein geht auf die Gewerbekammer von der Königlichen Regierung von Preußen zurück: Im Jahr 1891 fordert sie, Kleingewerbetreibenden – wie etwa dem Tuchmacher Quandt in Pritzwalk, dessen Familie es einmal zu BMW-Eignern bringen sollte – die Anschaffung von Kleinmotoren zu erleichtern. Das war eindeutig erfolgreicher Lobbyismus der Elektrokonzerne, bewirkte durch die Demokratisierung des Elektromotors aber auch die Herausbildung eines industriellen Mittelstandes und einer breitflächigen Wohlstandsentwicklung, die bis heute in Deutschland nachwirkt.

Wenn man Berlin eine stürmische Entwicklung wünscht, wäre es also ganz falsch, keine Regeln zu fordern – sie werden dann nur von anderen geschrieben. Es kann nur richtig sein, wenn die Parteien im Bundestag, die Ministerialbürokratie, die Verbände und NGOs und natürlich auch die Forschung in Berlin in eine wilde Auseinandersetzung eintreten, welche Normen und Regeln unsere Wertvorstellungen und unseren Wohlstand befördern, und welche nicht. Dazu gehört auch die Überwindung von Monopolen.

Die Regelwächter selbst könnten auch auf ganz andere Art zur Entwicklung beitragen – als Nachfrage. Wir klammern aus unseren Debatten geradezu hermetisch die Rolle von Bundeswehr und Polizei, Verteidigung und Sicherheit aus. Warum? Wenn wir intelligente und demokratische Bürger in Uniform wollen, dann müssen die Arbeitgeber Bundeswehr und Polizei innovativ und attraktiv sein. Hier kann man wahrscheinlich von niemandem auf der Welt mehr lernen als von Israel. Kein anderes Land hat eine so beeindruckende Innovationsquote und eine so umfassende Befruchtung der zivilen Wirtschaft durch Talente, die bei den Streitkräften ausgebildet wurden.

Der letzte Faktor, nach einer aktuellen Studie von Brookings sogar der entscheidende Faktor, ist das Geld. Dabei geht es nicht allein um die Menge, sondern vordringlich um die Fähigkeiten der Leute, die es ausgeben. „Dumb German Money“ war die Bezeichnung, mit der sich gierig-gerissene amerikanische Banker über gierig-dämliche Banker in Deutschland lustig machten, denen sie Schrottanleihen unterjubeln konnten. Die Dämlichkeit war in Deutschland dabei sehr gerecht verteilt unter privaten und öffentlichen Bankern, ebenso wie die Verbreitung von Doktor- und Professorentiteln.

Wenn die herausragende Stärke des Silicon Valley beschrieben wird, dann ist neben der Genialität der Gründer ein ganz entscheidender Aspekt die Güte der Geldgeber. Kürzlich hat in Berlin ein führender Kopf der staatlichen amerikanischen Agentur für Sprunginnovationen, Darpa, gesprochen. Besonders aufschlussreich war ein anwesender Unternehmer aus Tübingen. Die amerikanische Darpa hat in dieses deutsche Unternehmen inzwischen Millionen investiert.

Der Unternehmer erzählte, wie er zunächst die Erfolgsberichte abspulen wollte, mit denen er seine deutschen Investoren einseift. Der Darpa-Investmentmanager sei vor Verärgerung geradezu explodiert. Er wolle, Zitatanfang, kein Bullshit hören, Zitatende, sondern wissen, was nicht gelungen sei und wo die unerwarteten, ungelösten Probleme liegen. Als der Tübinger dann erklärte, an welchen Fragen sie schier verzweifeln, habe der Investor gesagt, dann lenken wir darauf jetzt mehr Geld. Das Unternehmen heißt Curevac und Darpa investierte Jahre vor Corona und der Bundesregierung. Dieser unternehmerische, risikokundige Umgang mit Geld ist die Gabe, die wir am stärksten neu entwickeln müssen.

Die Digitalisierung ist eine epochale Basisinnovation, eine historische Zäsur, möglicherweise die umfassendste, die wir erleben werden. Berlins historische Schwächen können sich als Stärke erweisen. Überbordender wirtschaftlicher Erfolg steht uns nicht im Weg, dafür die gewaltigen Anwendungsfelder in Verwaltung und Medizin. Wir brauchen eine rigorose Auseinandersetzung von Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft, damit wir nach den besten Regeln am besten investieren in die besten Ideen.