Dieser Wagen fehlte dem Technikmuseum noch: eine Hamburger S-Bahn der Baureihe 471, ähnlich den Wagen, die die Berliner S-Bahn über Jahrzehnte prägte. Der S-Bahn-Triebwagen 471 462 wird am Mittwochvormittag im Technikmuseum in Kreuzberg vorgestellt. Der Wagen aus der Baureihe 471 wird künftig in der Dauerausstellung "Schienenverkehr" zu sehen sein.

Entwickelt in den 1930er Jahren, wurde der Wagen 1954 gebaut und war ein halbes Jahrhundert lang in Hamburg im Einsatz. Das Technikmuseum beschreibt den Wagen so: "Die Modifikationen, die er dabei erfuhr, sind Zeugen gesellschaftlicher Veränderung: von den rationalisierungsfreudigen 1960er Jahren bis zu Diskussionen um mehr Sicherheit im ÖPNV der 1990er Jahre."

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Wie reisten Menschen früher, wie prägte die Bahn ihren Alltag und wie lässt sich die „große Geschichte“ an der Eisenbahn ablesen? Diese Leitfragen sollen künftig noch stärker die Ausstellung "Schienenverkehr" in den historischen Lokschuppen des Deutschen Technikmuseums prägen. Dafür wird das Museum auch neue Fahrzeuge aufnehmen, die Besucher besser zu ihrer eigenen Lebenswelt in Bezug setzen können.

Der Wagen war in Hamburg quasi über, die Hamburger S-Bahn hat einen kompletten Zug dieses Typs als Museumszug. Die notwendige äußere Instandsetzung des Wagens erfolgte bei der S-Bahn in Hamburg. Er wurde in den vergangenen Tagen von einer E-Lok gezogen auf der Schiene nach Berlin gebracht.

Für den Tagesspiegel öffnete der Stader Eisenbahnfotograf Jochen Brockmann, der in den 80er Jahren in Hamburg lebte, sein Fotoarchiv.