Historisches Bauprojekt im Berliner Westen 2023 soll diese Säule wieder an der Heerstraße stehen

Dieses Projekt hat seine Fans in Berlin, bitteschön: Auf der Wiese vor der einstigen Frittenbude „Curry Pilz“ an der Heerstraße soll bis Ende 2023 die historische Verkehrssäule wieder aufgebaut werden. Das geht aus aktuellen Papieren im Abgeordnetenhaus hervor, die dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel vorliegen (in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke). Der genaue Standort: Pichelsdorfer Straße Ecke Heerstraße, eine der umtosten Ecken im Bezirk.

„Bildkacheln, Umrandung und Kugel sind seit Januar 2023 fertiggestellt, vom Verein finanziert und dort eingelagert“, meldet das Rathaus Spandau um Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, auf die Anfrage von Stefan Förster, FDP. „Der Wiederaufbau für 2023 wird derzeit in die Wege geleitet.“

Bei etwa 60.000 Euro liegt die Kostenkalkulation. Einen nicht genauer genannten Teil werde das Bezirksamt aufbringen. Das Oberstufenzentrum Bautechnik (sitzt an der Nonnendammallee) errichtet den Betonrohling für die Wiese. Eigentlich hatte Schatz auf einen Fertigstellungstermin im Frühjahr 2023 gehofft – jetzt soll’s also Ende des Jahres klappen.

1958 wurde die alte Säule nach Kriegsschäden abgerissen

Hinter dem Projekt steckt der Verein „Wilhelmstadt und Pichelsdorf Förderverein e.V.“ um Ulrich Deus-von Homeyer, der sich mit vielen anderen engagierten Bürgern seit Jahren für das Kunstwerk einsetzt: hier der erste Bericht 2017 im Tagesspiegel. Die mit einer Keramikverkleidung versehende Verkehrssäule war vier Meter hoch und mit einer oben aufgesetzten Weltkugel verziert.

Die Verkehrssäule wurde 1937 eröffnet. Der Bus fährt gerade in die Pichelsdorfer Straße. Der Fotograf steht an der Kante der Heerstraße. © privat/Archiv

1958 musste die Säule aufgrund von Kriegsschäden abgerissen werden. Die Keramikverzierung der Säule enthielt einst 18 Bildtafeln, die vom Falkenseer Kunstbildhauer Gottfried Kappen (1906-1981) entworfen und hergestellt wurden.

Die Bildtafeln informierten damals über Besonderheiten Spandaus und des Havellandes („u.a. Havel, Stadtwald, Juliusturm und Schützengilde“). Auf einem der beiden Spruchbänder stand die bis heute gültige Botschaft: „Besucht Spandau“. Mehr Infos unter www.keramiksaeule-wpf.de.

Sie möchten mehr aus Spandau lesen? Sehr gerne. Einmal pro Woche erscheint der Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Spandau, in dem wir Ihnen exklusive Nachrichten aus dem Bezirk nennen, Kiezdebatten aufgreifen, Tipps und Termine aus dem Bezirk nennen. Den Spandau-Newsletter - und auch die anderen 11 Bezirksnewsletter - erhalten Sie kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier eine Auswahl der Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Kurz vor der 1. BVV n ach der Wahl im Rathaus: News und Service

ach der Wahl im Rathaus: News und Service Opferberatung „Weißer Ring“ : Die Landeschefin kommt aus Spandau und spricht im Interview über Hilfe und Ehrenamt, Punkrock und Pichelsdorfer Straße, Kiesteich und Kräutersoße

: Die Landeschefin kommt aus Spandau und spricht im Interview über Hilfe und Ehrenamt, Punkrock und Pichelsdorfer Straße, Kiesteich und Kräutersoße Karl Lauterbach kommt in die Altstadt: Was will der Gesundheitsminister in Spandau?

kommt in die Altstadt: Was will der Gesundheitsminister in Spandau? Heerstraße I : Schlimmer Fahrrad-Unfall auf der Stößenseebrücke - diese Baustelle des Senats ist ein Ärgernis!

: Schlimmer Fahrrad-Unfall auf der Stößenseebrücke - diese Baustelle des Senats ist ein Ärgernis! Heerstraße II : Kosten für neuen Radweg explodieren - West-Route immer teurer

: Kosten für neuen Radweg explodieren - West-Route immer teurer Heerstraße III : News zur „Verkehrssäule“ an der Pichelsdorfer Straße vor dem Ex-Curry-Pilz

: News zur „Verkehrssäule“ an der Pichelsdorfer Straße vor dem Ex-Curry-Pilz Schrottboot leckt im Maselakehafen - wer kümmert sich? Jetzt schalten sich auch die Grünen ein. Helfen die Parteikontakte?

- wer kümmert sich? Jetzt schalten sich auch die Grünen ein. Helfen die Parteikontakte? „Britannia Center ist verkauft“: Kaufland hat neuen Besitzer

Kaufland hat neuen Besitzer Seit 1965 in Spandau : News zu Karstadt in der Altstadt

: News zu Karstadt in der Altstadt Haselhorst und Siemensstadt: Container für Grundschulen? Um diese drei Standorte geht es im Rathaus.

Um diese drei Standorte geht es im Rathaus. THW mit neuem Chef in Spandau

mit neuem Chef in Spandau Ikea-Kreuzung : 87-Jährige fährt Kind an und will nichts bemerkt haben

: 87-Jährige fährt Kind an und will nichts bemerkt haben Puppentheater, Historiker, Jugendtheaterwerkstatt in den Arcaden... viele Kulturtipps und Termine für Spandau

viele Kulturtipps und Termine für Spandau Frühling! 2000 Sportlerinnen und Sportler gehen beim „Lauf der Sympathie“ an den Start

gehen beim „Lauf der Sympathie“ an den Start St. Patricks Day in Spandau: drei konkrete Kiez-Tipps von Lutetia bis Johannesstift

drei konkrete Kiez-Tipps von Lutetia bis Johannesstift Anpaddeln findet 2023 an der Bürgerablage statt

an der Bürgerablage statt Gift-Container am Glienicker See: Warum stehen die da noch immer?

Warum stehen die da noch immer? Weil ein neuer Zaun den Weg zwischen Dorfwald und Kladower Zentrum versperrt: Nachbarn helfen der Öffentlichkeit mit Trampelpfad über Privatgrundstück

Lesen Sie mehr aus Spandau im Bezirksnewsletter: einmal pro Woche und gebündelt im Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel - kostenlos hier tagesspiegel.

Zur Startseite