Hitlergruß, Pyrotechnik und Gewaltattacken Fast 100 Festnahmen am deutsch-türkischen Fußballabend in Berlin

Am Samstagabend kam es im Rahmen des Fußball-Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und der Türkei zu mehreren Festnahmen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Neben vielen gewaltsamen Übergriffen zwischen den beiden Fanlagern und gegen die Polizei registrierte diese auch einen Hitlergruß sowie zahlreiche „Wolfsgrüße“.

Bereits vor dem Spiel sind am Samstagabend rund 5000 türkische Anhänger durch Berlin gezogen. Der Zug musste regelmäßig wegen vermehrter Flaschenwürfe sowie des Abbrennens von Pyrotechnik angehalten werden. Auch der sogenannte „Wolfsgruß“ wurde nach Polizeiangaben vereinzelt gezeigt. Nachdem Personalien festgestellt wurden, lief der Fanmarsch vom Theodor-Heuss-Platz zum Olympiastadion.

Wolfsgruß Das Handzeichen mit zwei gespreizten Fingern symbolisiert einen Wolf und ist seit jeher Gruß der Rechtsextremen in der Türkei, der „Grauen Wölfe“. Der Wolfsgruß ist in Deutschland allerdings nicht verboten.

Der „RBB-Abendschau“ zufolge soll dabei auch der „Rabia-Gruß“ gezeigt worden sein. Dieser Gruß, bei dem vier Finger in die Luft gereckt werden und der Daumen angewinkelt auf die Handfläche gepresst wird, ist das Symbol der islamistischen Muslimbrüder. Der türkische Präsident Erdogan hat dieses bereits öfter verwendet. Dazu konnte der Sprecher der Berliner Polizei allerdings keine näheren Angaben machen.

Außerdem schlug ein Autofahrer einem Polizisten bei einer Personenkontrolle ins Gesicht. Während der darauffolgenden Festnahme solidarisierten sich rund 30 Menschen aus der Masse mit dem Mann und versuchten ihn zu befreien. Erst mehrere ausgesprochene Platzverweise der Beamten konnten die Lage beruhigen. Nach eigenen Angaben hielt die Polizei den Verdächtigen an, weil er während der Fahrt eine Fahne aus dem Autofenster schwenkte.

Fast 100 Festnahmen bei hitzigem Fußballabend

Auch im Olympiastadion blieb die Stimmung am Samstagabend hitzig: Die türkischen Fans zündeten mehrmals Pyrotechnik in roter Farbe. Mehrere Personen mussten wegen Körperverletzungen festgenommen werden. Nach Polizeiangaben zeigte ein deutscher Fußballanhänger den Hitlergruß und wurde ebenfalls festgenommen. Besonders in der Ostkurve kam es vermehrt zu Auseinandersetzungen, so die Polizei. Dort wurde ein weiterer deutscher Fußballfan der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verdächtigt und festgenommen, so die Polizei.

Insgesamt hat die Polizei nach eigenen Angaben 92 Personen festgenommen und 71 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Neben zahlreicher Körperverletzungen registrierten die Beamten unter anderem auch Verstöße gegen das Vereinsgesetz und des schweren Landfriedensbruchs. Ein Polizeibeamter musste aufgrund seiner Verletzungen vorzeitig den Dienst beenden.