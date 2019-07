Und wieder schwitzt Berlin: Für den heutigen Mittwoch sagen die Meteorologen hochsommerliches Wetter hervor. Der Deutsche Wetterdienst hat am frühen Morgen eine Hitzewarnung herausgegeben, die Wärmebelastung sei heute bei nahezu wolkenlosem Himmel sowie trockener, heißer Witterung stark. Im Laufe des Tages können in der Hauptstadt Temperaturen bis 34 Grad erreicht werden, in Potsdam auch 36 Grad.

Experten empfehlen bei Hitze, sich möglichst in geschlossenen Räumen aufzuhalten – in jedem Fall aber direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Auch sollte man darauf achten, ausreichend zu trinken, dies gilt besonders für Kinder und ältere Menschen. (Tsp)