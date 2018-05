Hat man die richtige Location gefunden, ist die Suche noch lange nicht vorbei. Das richtige Kleid oder den richtigen Anzug zu finden, kann einfach sein – aber auch sehr kompliziert. Angebote gibt es in Berlin auf jeden Fall genug.

58 Läden allein für Brautmode sind in den Gelben Seiten aufgeführt. Und selbst in Berlin heiraten Frauen immer noch vor allem in Weiß und Männer in dunklem Anzug mit hellem Hemd. „Im Hochsommer greift zwar der eine oder andere Mann zum beigen oder weißen Anzug, aber das bleibt die Ausnahme“, sagt Friederike Mauritz, Vorsitzende des Bundes deutscher Hochzeitsplaner in Frankfurt.

Wichtig sei auch, dass die Hemdfarbe zum Kleid passe. Die Preise für Hochzeitskleider beginnen bei um die 200 Euro – nach oben offen. Für Anzüge samt Hemd und Krawatte muss man mit mindestens 350 Euro rechnen, aber auch hier gilt: Teurer geht immer.

Wem Nachhaltigkeit am Herzen liegt oder wer gerne ein Designerkleid hätte, sich das aber eigentlich nicht leisten kann, ist bei „Fräulein Weiß“ in Schöneberg an der richtigen Adresse. Hier gibt es ausschließlich gebrauchte Kleider.

Das Motto des 2014 eröffneten Ladens: „Gib jedem Kleid die Chance auf einen weiteren wundervollen Moment.“ Die Idee kam den Betreiberinnen, nachdem sie selbst in ihrem Traumkleid geheiratet hatten und es danach im Schrank hing.

Die Preise für die Second-Hand-Kleider gehen bei 100 Euro los, die meisten Roben kosten zwischen 300 und 700 Euro. Für eine Anprobe in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre braucht man einen Termin – dafür nehmen sich die Inhaberinnen dann auch viel Zeit für die Beratung.

Und was ist dieses Jahr Trend? Die Frauenzeitschrift „Elle“ schreibt, 2018 sei „schlichte Eleganz angesagt“. Das bedeutet Brautkleider mit puren Schnitten, nicht so viel Rüschen, Tüll, Schleifen oder Reifröcke. Auch Jumpsuits oder Anzüge in Weiß kommen immer mehr in Mode.

"Kenne keine Braut, die das macht"

Und ein Kleid leihen? „Ich kenne keine Braut, die das macht“, sagt Hochzeitsplanerin Sarah Linow. Das würde sich finanziell auch nicht lohnen, weil die Leihgebühr um die 250 Euro betrage – fast so viel wie ein günstiges neues Kleid. Das Wiederverkaufen und der Second-Hand-Erwerb sei aber derzeit en vogue.

Bei den Herren geht der Trend zu mehr Eleganz. Accessoires wie Manschettenknöpfe oder Einstecktücher seien wieder häufiger zu sehen, heißt es auf Hochzeitsblogs im Netz. Wenn nach der Miete für die Location, dem Preis fürs Catering und den Ausgaben für die Hochzeitskleidung noch Geld übrigbleibt, wartet ein immer spezialisierterer Hochzeitsmarkt darauf, entdeckt zu werden.

Online-Plattformen wie Foreverly und WonderWed vermitteln Dienstleister für Blumenarrangements, Hochzeitsfotografie und Videos und „Candy Bars“ genannte Süßigkeitenstände. Wedding Designer bieten ganze Designkonzepte an, die sich als roter Faden durch das Fest ziehen und im besten Fall auch noch die Geschichte des Paares wiederspiegeln sollen. Richtig teuer kann außerdem die Musik werden: Hochzeits-DJs rufen für fünf Stunden Preise von bis zu 800 Euro auf.