Die Berliner heiraten wieder mehr, die Zahl der Scheidungen nimmt ab. Foto: Boris Roessler/dpa

Beliebte Hochzeitsorte müssen meist mehr als ein Jahr im Voraus gebucht werden. Nicht nur muss man früh dran sein, um einen Termin am Ort seiner Wahl zu ergattern. Man muss auch einiges dafür einplanen: Die Location ist das, was bei der Hochzeit am teuersten zu Buche schlägt.

Allein für die Miete werden nach Einschätzungen von Hochzeitsplanerin Sarah Linow mindestens 100 Euro pro Gast fällig. „Was dann noch vom Budget übrig bleibt, muss auf den Rest aufgeteilt werden“, sagt sie. „Es ist eben etwas anderes als ein Geburtstag. Man bespricht jedes Detail stundenlang.“

Während internationale Hochzeiten häufig in großen Sälen gefeiert werden, finden klassische deutsche Feiern oft in Hotels statt – oder eben im grünen Brandenburg. Aber auch der industrielle Charme einer alten Fabrikhalle ist beliebt: Für eine solche in Wedding werden allerdings schon mal 9000 Euro fällig – nur für die Miete.

Begehrt bei Luxus-Liebhabern, die es sich leisten können, ist auch das Soho House in Mitte. Hier kostet eine Party im „Berlin-Style“ dann schon mal 20.000 bis 40.000 Euro. Eine Feier in „shabby chic“ sei noch immer angesagt, sagt Linow.

Swingerlocation als Hochzeitsort

Zum Beispiel im Von Greifswald, einer ehemaligen S-Bahn-Halle mit großen Fenstern und Dielen, die ein bisschen Scheunen-Charakter versprüht – und das mitten in Prenzlauer Berg. Wenn man die Deko dann elegant halte, ergebe sich ein toller Kontrast zu der rustikalen Umgebung, findet die Hochzeitsplanerin.

Sie mag aber auch moderne Orte wie die Kunztschule am Checkpoint Charlie, die ganz in Weiß gehalten ist. „Da kann man viel draus machen.“ Die skurrilste Anfrage, die Kunden je an sie gerichtet haben? Einmal habe ein Paar nach einer Swingerlocation für die Hochzeitsfeier gesucht. Die Planung sei aber nie zustande gekommen.

Accessoires die zur Hochzeit gehören. Foto: imago/Russian Look

Die Bewirtung der Gäste gilt ebenfalls als einer der größten Kostenfaktoren. Pro Person kann ein gutes Essen schon mal 35 Euro kosten, manchmal kommen noch Gebühren für Besteck und Teller hinzu. Dazu kommt dann noch Servicepersonal und das Zubehör, um die Speisen warm zu halten. Und getrunken werden muss ja auch noch (was beim Essen mit mindestens 10 Euro pro Person zu Buche schlägt).

Der wichtigste Tipp also: Es sollte vorher gut überlegt sein, wie viele Gäste kommen und welche Qualität die Speisen haben sollen. Da können 30 Gäste weniger schon einen großen Unterschied machen. Manche Hochzeiten beginnen mit Fingerfood und Sektempfang, andere verzichten auf solche luxuriösen Extras – was wiederum dem Budget zugute kommt.

Was essen wir denn?

Die wichtigste Frage lautet: Soll es ein lockeres Hochzeitsbuffet oder ein edles Drei-Gänge-Menü inklusive Dessert werden? So oder so: alle Gänge und Komponenten des Hochzeitsessens sollten zueinander passen, nicht nur kulinarisch, sondern auch thematisch und farblich. Und vor allem zum Brautpaar.

Steak, Fisch und eine vegetarische Alternative sind immer noch die beliebtesten Optionen, wobei immer mehr angesagte Caterer den Markt erreichen und mit Food-Trucks und anderem Ausgefallenem überraschen. Nachts planen viele Paare noch einen Snack.

Zudem gilt: Wer eine Hochzeit in einer Gaststätte, in einem Gutshof oder einer anderen Location organisiert, muss sich oft um nichts mehr kümmern. Extrakosten für Geschirr fallen weg und die Planung wird etwas einfacher.