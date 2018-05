Solche Kosten können Sarah Linow nicht schockieren. Die gelernte Hotelfachfrau hat sich 2009 als „Wedding Planner“ selbstständig gemacht und betreibt die laut eigenen Angaben größte Agentur für Hochzeitsplanung in Berlin mit vier Mitarbeitern.

Sie sucht die Location, hat Kontakte zu Fotografen, Caterern, DJs, Dekospezialisten und Stylisten. Eine deutsche Durchschnittshochzeit habe meist um die 60 Gäste, mit 15.000 Euro mit allem Drum und Dran müsse man schon rechnen.

Sie hat bisher mehr als 200 Hochzeiten organisiert und spürt in ihrer Arbeit, dass angehende Brautpaare heute bereit sind, mehr Geld auszugeben als früher – auch für professionelle Hochzeitsplaner. „Vor ein paar Jahren wurde darüber noch hinter vorgehaltener Hand gesprochen, jetzt werden die Wedding Planner im Freundeskreis weitergereicht“, sagt Linow.

Das sieht man auch daran, dass es allein in Berlin und Brandenburg mehr als zwei Dutzend Anbieter gibt. Einige von ihnen sind auf schwul-lesbische Hochzeiten spezialisiert. Überhaupt habe sich das Heiratsverhalten der Berliner in den vergangenen Jahren stark verändert: „Die Hochzeit ist heute nicht mehr so sehr Do-it-yourself-Gartenparty mit Vintage-Klamotten und Federn wie bei Oma im Garten, sondern die Leute wollen wieder eleganter heiraten“, sagt Linow.

Heute gebe es Anbieter für alles: Von der Fotobox über handgeschriebene Namenskärtchen bis hin zu Gastgeschenken und „Candy Bars“ mit Süßigkeiten für die Gäste. Viele Trends kommen aus den USA, Linows Kunden entdecken häufig Bilder im Internet, auf Plattformen wie Instagram oder Pinterest, und wollen dann so etwas auch für die eigene Feier.

„Wir sind aber in Deutschland noch nicht so spezialisiert, was den Hochzeitsmarkt angeht“, sagt Linow. Besondere Tortenplatten oder Riesenherzen muss sie dann im Ausland bestellen.

Apropos Ausland: Aus aller Welt kommen Paare nach Berlin, um zu Heiraten. Darunter nach Linows Beobachtungen besonders viele US-Amerikaner, Kanadier, Skandinavier und Menschen aus Dubai. Für sie ist Berlin immer noch billig, und vor allem: cool.

Im Gegensatz zu den ausländischen Hochzeitsgesellschaften, die meistens in der Stadt selbst feiern, zieht es die Berliner eher ins Umland. „Das Schloss in Brandenburg ist immer noch Trend“, sagt Linow.

Von diesem Traum haben sich Jüttemann und Butzengeiger verabschiedet. Sie werden nun in Kreuzberg heiraten, auf einem Restaurantschiff. Das Essen verbringen sie lediglich im engsten Kreis, die Berliner Freunde kommen dann zur Feier nach. Zum Glück hängt der perfekte Hochzeitstag letztlich nicht vom Budget ab.