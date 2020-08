In Zehlendorf ist am Montag ein Feuer in einem Waldstück ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Abend auf Twitter mitteilte, stehen am Stadtrand rund 6500 Quadratmeter in Flammen. Die Feuerwehr sei mit 40 Einsatzkräften vor Ort und arbeite mit Feuerwehren aus Brandenburg zusammen.

Was das Feuer ausgelöst hat und wo genau sich der Brandherd befindet, ist nicht bekannt. In Brandenburg gilt derzeit in drei Landkreisen die höchste Waldbandgefahr. Wegen der starken Hitze und Trockenheit befürchten die Behörden noch weitere Brände im Berliner Umland. (Tsp)