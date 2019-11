Der Bebauungsplan für den Checkpoint Charlie ist ein zweites Mal im Senat durchgefallen. Dabei hatte sich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Montag festgelegt, dass diese Regeln für die Bebauung der Brachen am weltbekannten früheren Grenzkontrollpunkt an diesem Dienstag beschlossen werden.

Die Zeit drängt, denn wenn der Bebauungsplan nicht bis Februar vom Parlament beschlossen und veröffentlicht ist, könnten die Lücken rückstandslos durch Geschäftsbauten geschlossen werden und alle Spuren der Geschichte aus dem Stadtbild gelöscht werden.

Zur überraschenden neusten Wende in dem Krimi um den Bebauungsplan soll es wegen eines Briefs von Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe gekommen sein. Darin soll der bezirkliche Planungschef erklären, keine Einwände gegen „Hochpunkte“ auf dem Areal zu haben.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die Herrin des Verfahrens war, soll dies zuvor mit Hinweis auf bezirkliche Bedenken nicht vorgesehen haben. Durch die höheren Gebäude wäre die Wirtschaftlichkeit der dort entstehenden Immobilie besser, was wiederum den Interessen der späteren Entwickler entgegen käme.

Dem Vernehmen nach soll – ohne nennenswerten Streit – im Senat vereinbart worden sein, den Bebauungsplan zu korrigieren und die „Hochpunkte“ einzuarbeiten. Dies solle bis kommende Woche erfolgen und der Bebauungsplan dann tatsächlich endgültig im Senat beschlossen werden.

Ob die Fristen dann einzuhalten sind, war nicht zu erfahren. An den Grundsätzen der Planung werde nicht gerüttelt: Wie berichtet, soll ein Stadtplatz für alle Berliner entstehen, Wohnungen zu leistbaren Mieten, Geschäfte und Gastronomie sowie ein Museum des Kalten Krieges. Die Brandwände, die auf die Teilung der Stadt am Grenzkontrollpunkt erinnern, bleiben erhalten. (dpa)