Gibt es doch noch Hoffnung für die von der Schließung bedrohten Karstadt- und Galeria Kaufhof-Filialen in Berlin? Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) haben am Montagmorgen in einem ersten Videocall mit den Eigentümern der betroffenen Häuser über Möglichkeiten verhandelt, wie die Kaufhäuser weitergeführt werden können.

Ramona Pop sagte dem Tagesspiegel: „Heute haben wir in einem ersten Gespräch Möglichkeiten ausgelotet, um Schließungen zu verhindern. Priorität hat die Rettung von Arbeitsplätzen und der Standorte, insbesondere dort, wo Galeria Karstadt Kaufhof eine Ankerfunktion für die jeweilige Geschäftsstraße beziehungsweise den Kiez hat."

Ein gutes Zeichen sei, dass die Eigentümer für die Häuser, beziehungsweise Filialen, eine positive Fortführungsperspektive sehen. "Daher erwarten wir, dass der Gesprächsfaden zwischen der Karstadt/Kaufhof-Betreibergesellschaft und den Vermietern nicht abreißt. Die Probleme der Kaufhäuser sind leider nicht nur durch Corona bedingt. Auch wenn wir hoffentlich gemeinsam kurzfristige Lösungen erwirken, müssen neue, attraktive Zukunftskonzepte für die Kaufhäuser entwickelt werden", sagte Pop.

Nachdem vergangene Woche bekannt geworden war, dass in Berlin sechs Karstadt/Kaufhof-Filialen geschlossen werden sollen, hatten Müller und Pop einen Brief mit Gesprächsangeboten an die Eigentümer der Karstadt-Immobilien gesendet.

Auf diesen habe es positive Resonanz gegeben, sagte ein Sprecher der Wirtschaftssenatorin. Daraufhin sei das heutige Gespräch per Videoschalte zustande gekommen. Es werde weiter nach Lösungen gesucht, wie man für die Karstadt-Standorte sichern und die Arbeitsplätze erhalten kann. Für die betroffenen Kieze wäre ein drohender Leerstand fatal, hieß es in der Wirtschaftsverwaltung.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat angekündigt bundesweit 62 Filialen zu schließen. Auch in Berlin sollen sechs der elf Standorte schließen - darunter der Traditionsstandort Müllerstraße und die Filiale im Ringcenter an der Frankfurter Allee oder am Tempelhofer Damm in Tempelhof. Ein harter Schlag für die etwa 1000 Beschäftigten - fast 70 Prozent davon Frauen.

Ramona Pop sei dazu bereits mit den Gewerkschaften, dem Handelsverband, den Bürgermeistern der betroffenen Bezirke, dem Generalbevollmächtigen von Karstadt und der Bundesagentur für Arbeit im Austausch, sagte ihr Sprecher.