Hohe Polizeipräsenz am Alexanderplatz 2500 Menschen ziehen bei Pro-Palästina-Demo am Holocaust-Gedenktag durch Berlin

Am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust findet in Berlin neben zahlreichen Gedenkveranstaltungen im Bereich Alexanderplatz auch eine Demonstration mit dem Titel „Solidarität mit Palästina“ statt. Die Route startete um 14 Uhr und führt quer durch Berlin-Mitte. Auch zu einer Gegenkundgebung haben sich in unmittelbarer Nähe mehrere Menschen versammelt.

Gegen 14.30 Uhr fanden sich am Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus nach Angaben eines Sprechers etwa 500 Menschen ein. Sie zogen anschließend über die Spandauer Straße und werden voraussichtlich über die Anna-Louisa-Karsch-Straße, An der Spandauer Brücke, die Rosenthaler Straße, Torstraße sowie Friedrichstraße schlussendlich an der Wilhelmstraße/Unter den Linden ankommen. Der Protest soll bis 20 Uhr andauern.

Gegen 16.30 Uhr haben sich laut Polizeisprecher gut 2500 Teilnehmende dem Zug angeschlossen. Angemeldet waren 1500 Menschen. An der Gegendemo hätten sich in der Spitze etwa 160 Demonstranten beteiligt.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe es bislang keine größeren Zwischenfälle gegeben, so die Polizei.

Auf mehreren Posts auf der Plattform X sind mehrere arabische Sprechchöre oder „Viva, viva, Palästina!“ zu hören. Auch zahlreiche Palästina-Flaggen sind zu erkennen. Ein Video zeigt Frauen, die vermummte Puppen tragen, um möglicherweise auf eine Tötung von Kindern hinzuweisen. Auf einem weiteren Post ist eine Karikatur von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zu erkennen. Neben ihm ist die Aufschrift „Committing genicide in the name of self-defence“ zu erkennen. Links von Netanjahu ist eine Zeichnung von Bundeskanzler Olaf Scholz abgebildet, der den Daumen nach oben zeigt sowie das Schild einer Haltestelle mit der Aufschrift „Staatsräson“ zu erkennen.

Aufgerufen haben zum Pro-Paläsitina-Protest unter anderem die „Revolutionäre Linke“ sowie mehrere trotzkistische Splittergruppen. Die „Revolutionäre Linke“ erklärte sich nach dem Anschlag am 7. Oktober mit der Hamas solidarisch. Außerdem gehört zu den Aufrufenden auch die trotzkistische Organisation „Arbeiterinnenmacht“, die ein Ende der „Kriminalisierung“ der Hamas sowie die Freilassung aller palästinensischen Terroristen aus israelischen Gefängnissen fordert.

Gedenktag Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet, überwiegend Juden. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen, die Vereinten Nationen haben das Datum 2005 zum Gedenktag ausgerufen.

Nach Auskunft des Polizeisprechers waren gegen 14.30 Uhr 470 Polizeikräfte am Alexanderplatz im Einsatz, um Ausschreitungen zu verhindern. Da zu dem Zeitpunkt insgesamt 650 Menschen an beiden Kundgebungen teilgenommen haben, verdeutlicht die vergleichsweise hohe Polizeipräsenz die Brisanz der Proteste an dem historischen Gedenktag.

Ein Bild auf der Plattform X (vormals Twitter) zeigt, dass sich zumindest einer der Protestierenden unweit des Roten Rathaus eingefunden hat, um die Nakba als „Deutsche Schuld“ zu bezeichnen. Konkret ist auf dem Plakat die Aufschrift „Deutsche Schuld = Holocaust + Nakba“ zu lesen. Als Nakba wird die Flucht und Vertreibung von etwa 700.000 arabischstämmigen Palästinensern aus dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet Palästina bezeichnet.