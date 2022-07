Über dem Süden Berlins steht eine hohe Rauchsäule. Der Grund ist ein Großbrand in einem Werk für Verpackungsmaterial, der am Donnerstagnachmittag ausgebrochen ist.

Eine Halle brenne auf 3000 Quadratmetern in kompletter Ausdehnung, weitere Hallen seien von den Flammen bedroht, sagte ein Feuerwehrsprecher. In der Halle lagerten laut einem Feuerwehrsprecher Holz und Kunststoffe, die für die Herstellung von Kunststoffverpackungen gebraucht würden.

Es seien deshalb große Mengen an Wasser und an Schaummittel notwendig, sagte der Sprecher. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Löschfahrzeugen in die Sperenberger Straße in Marienfelde aus. Die ersten alarmierten Kräfte hätten "umfangreich" Verstärkung herbeigerufen, hieß es. Die Feuerwehr sei mit rund 160 Kräften im Einsatz, darunter auch viele Spezialisten.

Am Abend rückten auch zwei große Löschfahrzeuge der Flughafenfeuerwehr vom BER an, die große Mengen an Wasser transportieren können.

Die Behörden warnten vor der weithin sichtbaren Wolke über dem Werk und riefen dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Rauch zieht demnach in östliche Richtung gen Hauptstadtflughafen. Chemikalien oder andere giftige Stoffe seien jedoch nicht mit der Rauchwolke aufgeweht worden, hieß es. (Tsp, dpa)