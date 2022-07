Über dem Süden Berlins steht eine hohe Rauchsäule. Der Grund ist ein Feuer in einem Werk für Verpackungsmaterial, der am Donnerstagnachmittag ausgebrochen ist.

Die Feuerwehr ist mit 100 Einsatzkräften in die Sperenberger Straße in Marienfelde ausgerückt, wie sie per Twitter mitteilte. Die ersten alarmierten Kräfte hätten "umfangreich" Verstärkung herbeigerufen. (Tsp)