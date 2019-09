Er ist Europas wohl bekanntester Hooligan, war als Hells Angel aktiv und wurde als Kopf einer Bande von Dealern verurteilt – nun ist Christopher R. erneut angeklagt: Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem 44-Jährigen und sieben Komplizen vor, gewerbsmäßigen Drogenhandel vorbereitet zu haben. Dabei ist R. seit Jahren schon Häftling, wenn auch im offenen Vollzug. Zuerst hatte die „B.Z.“ über den Fall berichtet.

Mindestens fünf Jahre Haft möglich

Laut Anklage hätten sich R. und seine Komplizen im Dezember 2017 zusammengetan, um in Deutschland und Spanien „mit Amphetamin, Marihuana und Kokain zu handeln“. In einer Werkstatt im Landkreis Barnim hätten sie große Mengen Amphetamin herstellen wollen. Die Angeklagten seien arbeitsteilig vorgegangen – „typisch für eine Bande“.

Am Freitag startet der Prozess unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Dem vorbestraften Christopher R. drohen mindestens fünf weitere Jahre Haft. Das erste Mal wurde Christopher R. während der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 über die Hooliganszene hinaus bekannt. Er hatte sich an Ausschreitungen im französischen Lens beteiligt, auch am Angriff auf den französischen Polizisten Daniel Nivel. Eine Clique deutscher Hooligans hatte den Beamten mit Fäusten, Latten und einem Verkehrsschild misshandelt. Nivel ist seitdem Invalide. Christopher R., der aus Erkner bei Berlin stammt, saß dafür dreieinhalb Jahre in Haft.

Nach seiner Entlassung tauchte R. bei den Hells Angels auf, soll den Ableger der Rockergruppe in Potsdam angeführt haben und wurde bei einschlägigen Treffen in Berlin, Hannover und auf Mallorca gesehen, wo es auch blutige Fehden mit konkurrierenden Rockern gegeben haben soll. Unter Ermittlern und Milieugrößen hieß es schon im Jahr 2010, dass R. wieder anspruchsvollere Aufgaben suche. Der ausgebildete Elektriker gilt als charismatisch, für einen Hooligan gar als „Schönling“, wie ein Szenekenner sagt. Wieder in Berlin, stellte das Landgericht 2015 fest, dass R. als „Kopf einer hochkonspirativ agierenden Bande“ aktiv gewesen sei. Schon damals ging es um Amphetamine. Die Richter urteilten: R. habe den Schmuggel von Chemikalien organisiert, die für eine Herstellung von fast 300 Kilogramm Amphetamin gereicht hätten – der Ex-Hooligan kassiert sieben Jahre Haft wegen bandenmäßigen Drogenhandels.

Staatsanwaltschaft gegen offenen Vollzug

Ab 2017 wird darüber gesprochen, ob und wann R. in den offenen Vollzug kommt. Das ist in Berlin üblich, im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag heißt es: „Der offene Vollzug ist Regelvollzug.“ Dabei dürfen Gefangene morgens die Haftanstalt unter Auflagen verlassen, um zu einem Arbeitsplatz zu fahren. Die Praxis wird von vielen Juristen mit Blick auf das Resozialisierungsgebot begrüßt. Die Staatsanwaltschaft soll sich im Fall R. bei der Haftanstalt gegen einen offenen Vollzug der Reststrafe ausgesprochen haben. R. befand sich dennoch das Jahr 2018 über im offenen Vollzug, bis er im Dezember erneut verhaftet wurde. Weder die Staatsanwaltschaft noch das Büro von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) äußerten sich zu dem Fall. Ein Anwalt R.s war nicht zu erreichen.