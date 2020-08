Im Prozess gegen den Chef einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie und drei seiner Brüder haben die Angeklagten die Aussage verweigert. Dem 44-jährigen Arafat Abou-Chaker werden mehrere Straftaten zum Nachteil des Rappers Bushido zur Last gelegt.

Mitangeklagt sind drei Brüder von Abou-Chaker. Der mit Spannung erwartete Prozess begann am Montagvormittag am Landgericht mit starken Sicherheitsvorkehrungen.

Es ist 10.21 Uhr, als Arafat Abou-Chaker die Sicherheitsschleuse passiert und den Saal 500 ansteuert. Schwarzes T-Shirt, helle Hose, Drei-Tage-Bart, das Kinn gehoben. Die Arme schwingen locker und die Ellenbogen sind leicht nach außen gespreizt. Das macht die Schulten noch breiter. Er hat ein Lächeln aufgesetzt. So schreitet er in Begleitung es Verteidigers in der Mitte des Flures. In voller Präsenz.

Fünf Bodyguards schützen Bushido

Bushido, mit dem er seit ihrer geschäftlichen Trennung verfeindet ist, ganz das Gegenteil. Fünf Personenschützer um ihn herum. Hünen von Gestalt. Sie tragen Sturmhauben und Waffen.

Um 10.51 Uhr tritt Bushido, der als Gangsta-Rapper mit provokanten Texten bekannt wurde, im Schutz der Polizeibeamten auf den Gerichtsflur. Sein Kopf ist gesenkt. Sie eilen in den Saal. Da sitzt Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, mit seinen beiden Rechtsanwälten und so weit wie möglich von Arafat Abou-Chaker entfernt. Ihre Blicke treffen sich nicht an diesem ersten Verhandlungstag vor dem Berliner Landgericht.

Angeklagt: Arafat Abou-Chaker (rechts) mit einem Anwalt im Landgericht. Foto: Paul Zinken/dpa

Ein Prozessbeginn wie aus dem Bilderbuch. Neben Arafat Abou-Chaker sitzen seine Brüder Rommel und Nasser, 42 und 49 Jahre alt. Der vierte Angeklagte ist ihr Bruder Yasser, 39. Er wird als einziger aus der Untersuchungshaft vorgeführt.

Arafat Abou-Chaker befand sich nach einer spektakulären Festnahme am Rande eines anderen Prozesses in Moabit im Januar 2019 für rund zwei Wochen in U-Haft. Erstmals in seinem Leben. Er wurde bislang noch nie rechtskräftig verurteilt. Zu seiner beruflichen Tätigkeit gibt der Clan-Chef – ein fünffacher Vater mit deutscher Staatsangehörigkeit – zu Protokoll: „Selbständig in Vermietung und Verpachtung.“

Sie sollen ein Vermögen von dem Rapper verlangt haben

Die Anklage gegen die vier Brüder lautet auf versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung, Untreue.

In der Anklage heißt es, Arafat Abou-Chaker habe die von Anis Ferchichi, „bekannt als Sprachgesangskünstler Bushido“, im August/September 2017 erklärte private und geschäftliche Trennung nicht akzeptieren wollen. Ein Vermögen habe er von dem Rapper verlangt. Als eine Art Abfindung.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen: Polizisten stehen in einem Gang des des Landgerichts. Foto: Paul Zinken, dpa

Am 25. Dezember 2017 habe Arafat Abou-Chaker seinen Ex-Partner im Musikgeschäft in sein Büro in Berlin-Treptow einbestellt. Der Clan-Chef soll die Tür von innen verschlossen, den Schlüssel in die Hosentasche gesteckt haben. Laut Anklage schimpfte er: „Hüte deine Zunge, du Stück Scheiße, bevor ich sie dir abschneide.“ Als „Hund“ und „Bastard“ habe er Bushido betitelt und angedroht: „Du wirst schon sehen, was ich mit dir mache.“

Drei Wochen später habe er den Rapper erneut einbestellt. Arafat Abou-Chakers Brüder Yasser und Nasser seien anwesend gewesen, heißt es in der Anklage. Wieder habe der geschasste Manager die Tür verriegelt. Wie man es kennt aus Mafia-Krimis. „Anis Ferchichi sollte einen Betrag nennen – ab zwischen zwei bis drei Millionen Euro, den Arafat Abou-Chaker erhalten sollte“, so die Oberstaatsanwältin.

Handgreiflich sei es geworden, sind die Ermittler sicher. Mit Wucht habe der Clan-Chef eine „mindestens halb volle 0,5 Liter-Wasserflasche aus Hartplastik dem Ferchichi in das Gesicht geschlagen“. Auch Yasser und Nasser Abou-Chaker hätten auf den Rapper eingeredet. Ein Stuhl sei geflogen. Ferchichi habe auf der Couch gesessen, sich weggeduckt. Viereinhalb Stunden soll er in dem Büro des eigenen Labels eingesperrt gewesen sein. Bald danach sei der Rapper verreist. „Er verließ für zehn bis elf Tage das Land nach Kenia und Thailand, um sich weiteren Einwirkungen zu entziehen.“

Es geht um Millionenbeträge

Die Ex-Geschäftspartner sollen sich noch einige Male getroffen haben, um über Zahlen zu reden. „Anis Ferchichi war bereit, in jährlichen Raten zu je 600 000 Euro insgesamt 1,8 Millionen Euro zu zahlen“, so die Anklage. Arafat Abou-Chaker habe aber auch an den Einkünften von Drittkünstlern profitieren wollen – gemeint waren mehrere Deutsch-Rapper, die mit Bushido persönlich einen Vertrag abgeschlossen hatten.

Arafat Abou-Chaker muss sich vor Gericht verantworten. Erst im Juni wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Foto: Hannes Heine

Sie trafen sich nach Überzeugung des Staatanwalts zuletzt am 21. März 2018 im Haus von Arafat Abou-Chaker in Kleinmachnow. „Ferchichi bot ihm, um sich endgültig von ihm zu lösen, einen Betrag von 2,4/ 2,5 Millionen Euro zuzüglich dreijähriger anteilsmäßiger Beteiligung aus seinem Musikgeschäft an“, verliest die Anklägerin.

Der Ex-Partner aber habe erklärt, er könne sich „damit den Arsch abwischen“. Er wolle weitere 15 Jahre an allem beteiligt werden, was Ferchichi je musikalisch gemacht habe. Und auch das luxuriöse Grundstück in Kleinmachnow mit Villa, das sie sich noch zu rosigen Zeiten gemeinsam zulegten, habe sich der Clan-Boss unter den Nagel reißen wollen. Die Immobilie sei laut Begutachtung über sieben Millionen Euro wert.

Abou-Chakers Anwalt findet die Sicherheitsmaßnahmen übertrieben

Seitdem herrscht feindlicher Abstand zwischen den einstigen „Brüdern“. Arafat Abou-Chaker sei bewusst gewesen, „dass er keinen rechtlich durchsetzbaren Anspruch in der jeweiligen Höhe, die nach seinem Belieben variierte, gegen Bushido hatte“, so die Oberstaatsanwältin.

Die Mitangeklagten Brüder des Clan-Oberhaupts sollen als Mittäter oder als Gehilfen agiert haben. Im Fall von Rommel Abou-Chaker geht es um die Frage, ob er in Absprache mit dem Hauptangeklagten und hinter dem Rücken von Bushido von einem gemeinsamen Firmenkonto 180.000 Euro abholte und dem älteren Bruder überbrachte. Arafat Abou-Chaker wird auch noch zur Last gelegt, etliche Gespräche mit seinem Handy aufgezeichnet zu haben. Material, das die Ermittler später gefunden und gegen ihn verwendet haben sollen.

Nach 53 Minuten ist der erste Tat vorbei. Bushido verschwindet durch die Hintertür, Arafat Abou-Chaker lächelnd durch den Haupteingang. Die für den Prozess aufgestellten „Hamburger Gitter“ werden von Wachtmeistern weggetragen. Zufrieden ist die Oberstaatsanwältin: „Ich bin froh, dass es heute so friedlich geblieben ist.“ Einer der Verteidiger von Arafat Abou-Chaker kopfschüttelnd: „Die Sicherheitsvorkehrungen sind völlig übertrieben. Sie dienen einem Spektakel.“

Mehr als 20 Verhandlungstage geplant

In dem aufwendigen Prozess werden 80 Zeugen erwartet, darunter prominente Vertreter der deutschen Rapper-Szene. Zunächst sind bis Ende November mehr als 20 Verhandlungstage geplant.

Bisher waren alle Gerichtsprozesse gegen Arafat Abou-Chaker glimpflich ausgegangen – dieses Mal könnte es eng werden.

Konkret soll Abou-Chaker Bushido zwei Mal in sein Büro geladen, dann von innen die Tür verriegelt und den Rapper beschimpft und drangsaliert haben. Einmal soll er ihm eine halbvolle Wasserflasche an den Kopf geworfen, später mit einem Stuhl nach ihm geschlagen haben.

Gegen den Clanchef wurde in der Vergangenheit schon diverse Male ermittelt, meist reichten die Indizien nicht für eine Verurteilung.

Im Juni wurde der Clanchef allerdings wegen Bedrohung und Körperverletzung zu einer Geldstraße von fast 15.000 Euro verurteilt – er hatte nach Überzeugung des Gerichts einen Hausmeister geschlagen und ihm zwei Finger in die Augen gedrückt. (mit dpa)