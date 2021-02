Die Bauwirtschaft sei der "Konjunkturmotor Deutschlands" und steuere unbeschadet durch die Krise, hatte Bundesbauminister Horst Seehofer kürzlich erst gesagt. Für den Neubau des Schlosses gilt das nicht: Mit "Pandemiebedingten Kosten" begründen die Verfasser des Berichtes für den Haushaltsausschusses über den Mehraufwand für das Museums- und Veranstaltungshaus in Mitte gleich mehrfach die missliche Lage. 5,33 Millionen Euro für die "Pandemieverlängerte Bauausführung und Inbetriebnahmen", 8,61 Millionen Euro für die "Pandemiebedingten Koten gestörter Bauabläufe", 8,83 Millionen Euro für die "Pandemiebedingten Mehraufwand Baunebenkosten". Auch Bewachung, Zugang und Baureinigung sollen "pandemiebedingt" 5,33 Millionen Euro extra kosten. Dasselbe soll für die "bauzeitliche Betriebskosten" gelten (plus 1,2 Millionen Euro).

Aus Sicht des Bundesfinanzministerium sind die Mehrkosten "unabwendbar" und von der Stiftung Schloss Humboldtforum "plausibel und nachvollziehbar dargelegt". Den größten Teil der Mehrkosten hatte der Bund bereits im November in der Beratung des Entwurfs für den Bundeshaushaltes dieses Jahres beschlossen. Damals ging man aber von Kosten in Höhe von mehr als 670 Millionen Euro aus. Nun steigen diese über die 680-Millionen-Euro-Grenze.

Schlüters "Gigantentreppe" wird nicht rekonstruiert

Wie dem Bericht weiter zu entnehmen ist, will der Bund den Einbau der "Gigantentreppe" nicht bewilligen. Der Förderverein Berliner Schloss, der kräftig bei der Einwerbung von Spenden für den Neubau warb, hatte dies vorgeschlagen. Andreas Schlüter, der das Schloss ab 1699 barock überformte, hatte im rechten Gebäudeflügel eines der schönsten Barocktreppenhäuser überhaupt geschaffen: eine dreiläufige Treppe, die den Hauptzugang vom Schlüterhof zu den Paradeammern im 2. Obergeschoss bildete.

Gute Nachricht gibt es bei den Spenden: Deren fest eingeplanter Anteil an der Finanzierung ist erreicht: 80 Millionen Euro. Weitere 17,5 Millionen Euro gaben Vermögende für die "baulichen Optionen" wie das Dachcafé und Ornamente in den Höfen. Hinzu kommen 2,5 Millionen Euro für das "Eckrondell" an der0 Süd-Ost-Fassade des Baukörpers. Der Spendenstand bei der Stiftung beträgt insgesamt 94 Millionen Euro.

Nach der lediglich digitalen Eröffnung des Hauses am 16. Dezember vergangenen Jahres sind nun "etappenweise Eröffnungen der Ausstellungen in den oberen Etagen im Laufe des Jahres vorgesehen", heißt es in dem Bericht weiter. Die Verfasser drängen auf eine "zeitnahe Entscheidung über den Antrag zur Erhöhung der Baumittel", um die Arbeiten am unvollendeten Bauwerk fertig stellen zu können: "Ausbau, Dachrestaurant, Geothermie sowie Mängelbeseitigung" führen die Verfasser auf.

Der Schloss-Neubau mit drei historischen Fassaden und einer zeitgenössischen nach Plänen des Architekten Franco Stella, war am 13. Dezember 2007 beschlossen worden. Die Kostenobergrenze war wiederholt angehoben worden, über 590 Millionen Euro im Juli 2011 auf 644 Millionen Euro im Dezember 2019 - Stand Januar 2021 sind es nun 682,149 Millionen Euro.