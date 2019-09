Das passiert in anderen Ländern Nicht nur in Berlin, sondern rund um den Globus sind heute Tausende Menschen dem Aufruf zum Klimastreik gefolgt. In Australien, Asien, Afrika und Europa gingen Schüler, Studenten und Unterstützer auf die Straße. Eine der größten Kundgebungen sollte in New York stattfinden.



Der Startschuss für den weltweiten Klimastreik fiel bei Tagesanbruch an der Datumsgrenze im Pazifik. Auf den vom steigenden Meeresspiegel bedrohten Inseln Vanuatu, den Salomonen und Kiribati sangen Kinder „Wir sinken nicht, wir kämpfen“.



In Australien traten mehr als 300.000 Kinder, Eltern und Unterstützer in den Klimastreik. In zahlreichen Städten gab es Demonstrationen. „Wir sind hier, um eine Botschaft an die Politiker zu senden und ihnen zu zeigen, dass es uns wirklich wichtig ist", sagte der 16-jährige Will Connor in Sydney. „Sonst werden wir keine Zukunft haben.“ (AFP)