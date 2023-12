Hunderte Fahrten fielen allein am Dienstag aus BVG-Vorstand entschuldigt sich für Krise bei Bussen und Bahnen in Berlin

Angesichts vieler Krankenausfälle spitzen sich die Probleme im Betrieb von Bussen und Bahnen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) zu. „Die große Krankenwelle, die durch Berlin zieht, macht vor der BVG nicht halt. Das führt dazu, dass wir momentan vermehrt personalbedingte Ausfälle haben“, sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses.

Demnach liege der Krankenstand im Betrieb sechs bis acht Prozent höher als die für die Winterzeit eingeplanten Werte. Tagesspiegel-Informationen zufolge sind die krankheitsbedingten Ausfälle damit auf einem besorgniserregenden Niveau. Im Busverkehr liege die Krankenquote derzeit bei rund 16 Prozent. Im Großprofil der U-Bahn soll sogar mehr als jeder fünfte Fahrer krankheitsbedingt fehlen. „Die Krankschreibungen sind explodiert“, heißt es aus Unternehmenskreisen.

Die vielen Ausfälle von Mitarbeitern sind einer der Gründe für die derzeit großen Probleme im Betrieb der BVG samt der Reduzierung des Busfahrplans seit dem Fahrplanwechsel am Sonntag und etlicher Ausfälle und Verzögerungen bei Tram und U-Bahn täglich.

Es ist unser absoluter Anspruch, dass die BVG 2024 wieder in einen vernünftigen Zustand geführt wird. Verkehrssenatorin Manja Schreiner zur Krise bei der BVG

„Wir entschuldigen uns bei den Fahrgästen dieser Stadt, dass wir nicht das Angebot geben können, was wir wollen. Das schmerzt uns sehr“, sagte Betriebsvorstand Erfurt. Auch Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) zeigte sich besorgt über die Lage. „Das ist alles keine zufriedenstellende Situation für uns“, sagte sie. „Es ist unser absoluter Anspruch, dass die BVG 2024 wieder in einen vernünftigen Zustand geführt wird.“

108 U-Bahnfahrten fielen allein am Dienstag aus.

Wie dramatisch die Situation weiterhin ist, zeigen aktuelle, interne Ausfall-Zahlen der BVG, die dem Tagesspiegel exklusiv vorliegen. Allein am Dienstag dieser Woche fielen demnach 108 U-Bahnfahrten aus. Davon 49 weil Fahrer fehlten, in 37 Fällen mangelte es dagegen an funktionstüchtigen Fahrzeugen. Zum Vergleich: Im gesamten Monat April fielen nur 258 Fahrten bei der U-Bahn aus.

Bei der Straßenbahn musste die BVG am selben Tag 127 Umläufe streichen. Allein 64 Mal wegen Betriebsvorkommnissen, also Unfällen oder Stau auf den Berliner Straßen, der den Tramverkehr zum Stillstand brachte.

Die BVG sah sich am Dienstagabend genötigt, auf die Störungen im Bus- und Trambetrieb auf ihren Digitalanzeigen hinzuweisen. Wegen der „sehr hohen Verkehrsbelastung“ komme es zu Ausfällen und Verspätungen bei Bus und Bahn, lief es über die Displays. Auf manchen Strecken ist dieser Zustand längst der Normalfall.

BVG hat Prioritätenliste für bessere Ampelschaltungen erarbeitet

Wegen der gescheiterten Novelle der Straßenverkehrsordnung im Bundesrat seien neue Busspuren mit hohen rechtlichen Risiken verbunden, sagte Erfurt. „Jetzt muss der Fokus darauf liegen, die Vorrangschaltungen bei den Ampeln einzuführen.“ Die Gespräche dazu mit der Verkehrsverwaltungen seien gut, erklärte der Betriebsvorstand. Die Umsetzung brauche jedoch Zeit. „Das sehen wir leider nicht im Januar oder Februar.“

Die BVG habe der Verkehrsverwaltung eine Prioritätenliste mit zehn Ampelanlagen, deren Schaltung aus Sicht des Unternehmens besonders dringend geändert werden müssten, übergeben. Besonders entlang der stark von Verspätungen betroffenen Tramlinie M10. „Das werden wir jetzt abarbeiten“, sicherte Schreiner zu.

Obwohl die BVG die Bus-Takte mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag bereits auf vielen Linien reduziert hat, fielen am Dienstag erneut 381 Fahrten aus. Knapp die Hälfte davon wegen fehlender Fahrer. Gehe es so weiter, sei es nur eine Frage der Zeit, bis die Fahrpläne erneut planmäßig reduziert werden müssten, heißt es aus dem Unternehmen.

Erfurt soll die BVG-Aufsichtsratschefin und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und Verkehrssenatorin Schreiner bei der BVG-Aufsichtsratssitzung am vergangenen Freitag darauf bereits eingestimmt haben, sagte eine mit dem Thema vertraute Person dem Tagesspiegel.