Atempause im Hungerstreik gegen den Klimawandel „Wir wollen nicht weiter eskalieren“

Im Berliner Invalidenpark fegt der Wind durch die Bäume, rüttelt an Zeltstangen und verliert sich im Rauschen des Straßenverkehrs. Angestellte des Wirtschaftsministeriums treten ins Freie, streben auf die andere Seite des Parks zum Lunch. An den Anblick der Zelte haben sie sich gewöhnt. Obwohl auf großen selbstgemalten Bannern steht, worum es hier geht, nämlich „HUNGERN bis ihr EHRLICH seid“, nimmt kaum jemand Notiz von dem menschlichen Drama, das sich hinter den Zeltwänden abspielt.

Dort sitzt am Mittwoch Wolfgang Metzeler-Kick auf einer Campingpritsche und ist deprimiert. Er hat eine gefährliche Wette auf die Nachgiebigkeit des Kanzlers abgeschlossen und ist im Begriff, sie zu verlieren. Mehr als 90 Tage lang hat der 49-Jährige keine feste Nahrung zu sich genommen, zuletzt hatte er auf Nährstoffe verzichtet und angekündigt, bald auch Flüssigkeit zu verweigern. In diesem Zustand, sagt ihm sein medizinisches Support-Team, könne ihn dieser letzte Schritt binnen 24 Stunden töten.

Und alles nur, um Olaf Scholz zum Einlenken zu bewegen. Der Regierungschef soll den drohenden Untergang der menschlichen Zivilisation öffentlich eingestehen und erklären, dass es kein CO₂-Restbudget in der Atmosphäre mehr gebe, über das sich politisch verhandeln ließe. Der einzige Ausweg: „radikal umsteuern“.

Ich brauche keinen Hungerstreik anzufangen, wenn ich nicht bereit wäre, bis zum Tod zu gehen. Wolfgang Metzeler-Kick

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, war Metzeler-Kick bereit, seinem Körper anzutun, was dem ganzen Planeten droht – Kollaps, Zusammenbruch, Hungertod.

„Alle versuchen, mich davon abzuhalten“, sagt er am Mittwochnachmittag mit verwaschener Stimme, „aber ich brauche doch keinen Hungerstreik anzufangen, wenn ich nicht bereit wäre, bis zum Tod zu gehen. Sonst ist es nur eine Diät.“

Fürchten Sie den Gesichtsverlust, Herr Metzeler-Kick?

„Ach“, schnaubt er, „der ist mir doch schnuppe. Ich könnte mir jederzeit sagen, ich habe keinen Bock mehr.“

Am nächsten Tag steht eine Regierungserklärung des Kanzlers an, ihretwegen hat Metzeler-Kick seinen bereits geplanten Einstieg ins Verdursten verschoben. Aber wenn den starrsinnigen Mann schon vorher kaum noch jemand in seiner Zielsetzung verstand, dann tut es am Donnerstag erst recht niemand mehr.

Körperliches Leiden gegen moralisches Gewissen

An dem Tag erklärt die Gruppe der Hungerrebellen bei einer Pressekonferenz, dass sie die Situation nicht weiter eskalieren lasse. Sie wolle „einen großen Schritt auf den Kanzler zugehen“ und den trockenen Hungerstreik um eine Woche verschieben.

Beim Hungerstreik geht es nicht darum zu sterben, sondern es möglichst lange nicht zu tun, um das eigene Elend zur Qual der anderen werden zu lassen. Körperliches Leiden gegen moralisches Gewissen, so lautet die erpresserische Logik dieser Strategie. Doch die Rechnung geht nur auf, wenn die Gesellschaft den Wert des Opfers anerkennt. Und daran besteht in diesem Fall erheblicher Zweifel. Um Metzeler-Kick ist es einsam geworden. Und er weiß das.

Wolfgang Metzeler-Kick verkündete am Donnerstag zusammen mit anderen Mitgliedern der Hungerstreik-Gruppe, auf Eskalation vorerst verzichten zu wollen. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Selbst Freunde und Weggefährten sind von dem Umweltingenieur abgerückt. Sie sagen, dass sein Martyrium den politischen Kampf auf seine Person reduziere. Er denke gleichzeitig zu klein und zu groß, indem er sein Leben für eine symbolische Geste aufs Spiel setze. Was wäre eine erpresste Erklärung des Kanzlers politisch schon wert? „Du gefährdest dein Leben für nichts“, warnt Klimaaktivist Tadzio Müller auf seinem Blog. Und auch sonst bleibt das mediale Echo auf den Hungerstreik weit hinter dem zurück, was eine Regierung in Bedrängnis brächte.

Die Straßenbahnen rollen weiter. Der Autoverkehr rollt weiter in seiner gewohnten Dichte. Es juckt einfach niemanden, was aus dem Mann wird, der, Jahrgang 1974, im bayerischen Hausham aufwächst, etwa 60 Kilometer südlich von München. Seine Mutter ist Krankenschwester, sein Vater Polizist. Beide Elternteile engagieren sich für die CSU, erziehen ihren Sohn katholisch. „Richtig gutbürgerlich-konservativ“ seien seine Eltern, sagt er.

Als Kind fährt Metzeler-Kick gerne Ski. Begeistert erzählt er, wie er in der Nähe seines Heimatortes gelernt habe, auf Skiern zu stehen und wenig später steile Pisten hinabgeschossen sei. Das Skifahren wird im Laufe der Jahre allerdings immer schwieriger. Denn die Temperaturen im Winter sind zu hoch, es fällt zu wenig Schnee.

2001 wird er zum Aktivisten

So macht ihm der Klimawandel erstmals einen Strich durch die Rechnung. Als der Sozialkundelehrer seiner Klasse „Die Grenzen des Wachstums“ erklärt, den 1972 veröffentlichten Bericht des Club of Rome, hat Metzeler-Kick keine Mühe, die Konsequenzen zu verstehen: „Man hat einen begrenzten Planeten, gleichzeitig aber lauter exponentiell steigende Funktionen des Wirtschaftswachstums.“ Der Bericht halle heute noch nach, „weil er so logisch ist“, sagt er.

Zur Unterstützung des Hungerstreiks gab es auch Proteste vor der SPD-Parteizentrale in Berlin, hier ein Foto vom Dienstag. © AFP/Christian Mang

Obwohl sich Metzeler-Kick damals schon für das Klima interessiert, will er in die Fußstapfen seines Vaters treten und ebenfalls Polizist werden. Aber das scheitert an einer Rot-Grün-Schwäche. So beginnt er nach Fachhochschulreife und zwei Jahren Wehrdienst, technischen Umweltschutz in München zu studieren. „Damals dachte ich mir: Wenn ich mit dem Studium fertig bin, braucht man entweder ganz dringend Umweltschutzingenieure oder es ist egal, was ich studiere, weil die Welt sowieso den Bach runtergeht.“

Einen gewissen Hang zu einer Alles-oder-Nichts-Logik ist ihm offenbar damals schon eigen. Zum Aktivisten wird er 2001, als Carlo Giuliani bei Protesten gegen den G8-Gipfel in Genua von der italienischen Polizei erschossen wird. Er will etwas tun, geht auf die Straße. „Das war eine große Politisierung für mich“, erzählt er.

Nur wenige Monate später, Metzeler-Kick ist Mitglied der Anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands (APPD), kommt es am Rande eines CSU-Parteitags in Nürnberg zu Zusammenstößen von Demonstranten und Polizei. Metzeler-Kick ist unter denen, die von den Einsatzkräften in einen Tunnel abgedrängt werden und rechnet damit, niedergeknüppelt zu werden. Doch es kommt anders. Es gelingt den Demonstranten, die Beamten aus dem Tunnel zu drängen.

Mein Lieblingssong war ‘Treibt mich ab’. Wolfgang Metzeler-Kick

War das eine erste politische Selbstwirksamkeitserfahrung, Herr Metzeler-Kick?

„Auf jeden Fall. Ja, wirklich.“

Haben Sie sich damals mit Ihren Eltern gestritten?

„Mein Lieblingssong von Toxoplasma war ‚Treibt mich ab‘.“

Die nächste entscheidende Prägung gibt ihm der fünfte Sachstandsbericht des Weltklimarats. Durch sein Studium ist er geübt darin, wissenschaftliche Studien zu lesen, arbeitet sich immer tiefer in die Forschung zum Klimawandel ein. Für ihn steht fest: Das 1,5-Grad-Ziel, auf das sich die Politik verständigt hat, ist nicht mehr zu erreichen. Zu spät. „Ich habe damals alle Menschen in meiner Umgebung genervt“, sagt Metzeler-Kick. „Volle Kassandra-Kacke. Du weißt etwas, kannst aber dein Umfeld nicht dazu bringen, es auch zu akzeptieren.“

Ein Dickkopf war er schon immer

Dieses Gefühl der Ohnmacht spürt er bis heute. Auf seiner Pritsche ausgestreckt sieht er die Konsequenzen der ansteigenden CO₂-Kurve so deutlich vor sich wie seine Blutzuckerwerte. Und die bewegen sich auch bedenklich in Richtung Limit. „Ich verstehe auch nicht“, sagt er kopfschüttelnd, „wie das geht“, und er deutet auf die dünnen Beine, die sich unter dem Jeansstoff abzeichnen, zupft an der Haut seiner abgemagerten Handgelenke.

Von 93,4 Kilogramm hat er sich auf 64,5 Kilogramm heruntergehungert. Sein Schädel ist schmal geworden, sein Hals noch schmaler. Obwohl es warm ist, trägt er Wollmütze und einen Pullover. Nach drei Monaten massiver Mangelernährung tickt seine Uhr. „Ich mache halt deutlich“, sagt er, „dass es ein Zu Spät gibt.“

Warum sein Leben riskieren für nichts weiter als eine symbolische Botschaft?

Wenn man sich den Lebensweg Metzeler-Kicks anschaut, haben ihn seine pessimistischen Zukunftserwartungen immer weiter radikalisiert. Zunächst ist er ein Suchender nach der richtigen Kohorte. 2017 schließt er sich den Parents for Future an, wechselt zu den Scientist for Future, polemisiert in Artikeln gegen die Idee, man könne den Klimawandel durch technischen Fortschritt bekämpfen. Nach Meinungsverschiedenheiten tritt er abermals aus.

Ist er ein Dickkopf, der nicht bereit ist, Kompromisse zu machen? „Leider ja. War ich schon immer“, sagt Metzeler-Kick.

Im Februar 2022 nimmt er einen neuen Anlauf, wird Mitglied bei der sogenannten Letzten Generation. Bei den ersten Protestaktionen der Gruppe ist er auf Straße. Zunächst klebt er sich noch nicht fest. Doch als im März 2022 ein Kollege ausfällt, ist ihm klar, „dass die Aktion nicht an mir scheitern darf“, sagt er.

Es ist der Einstieg in eine Aktivistenkarriere, die ihn zum Kriminellen macht. Als der „Spiegel“ ihn 2023 als „Überzeugungs-Täter“ porträtiert, sind 80 Strafverfahren wegen wiederholter Klebe-Aktionen gegen ihn anhängig. Der Vorwurf: Nötigung teilweise in Tateinheit mit Widerstand gegen die Staatsgewalt, weil die Staatsanwaltschaften das Festkleben der Aktivisten auf der Fahrbahn als Widerstand gegen Polizeibeamte werten.

Im Oktober 2022 war Metzeler-Kick in Bayern in Präventivhaft genommen worden und hatte seinen ersten Hungerstreik begonnen. 18 Tage lang aß er nichts, verzichtete auch auf Kohlenhydrate. Damit folgte er der klassischen Strategie des Hungerstreiks, sich körperlich einem System zu widersetzen, das ihm die Freiheit raubte, ein legitimes Mittel des zivilen Widerstands, dem sich von den Suffragetten Ende des 19. Jahrhunderts bis zu Gandhi und politischen Dissidenten viele Bürgerrechtsbewegungen bedienten.

Am liebsten würde ich eskalieren. Wolfgang Metzeler-Kick

Auch innerhalb der Letzten Generation wurden vergangenes Jahr Überlegungen angestellt, neben Klebeaktionen auch den Hungerstreik als Protestform zu etablieren, erzählt Metzeler-Kick. Rund um Weihnachten verabredeten sich Aktivisten, im März 2024 mit einer konzertierten Aktion zu beginnen. Doch hinterfragte die Letzte Generation plötzlich ihre bisherigen Protestformen und leitete Anfang des Jahres einen Strategiewechsel ein. Sie setzt nun auf „ungehorsame Aktionen“.

Ein Hungerstreik erscheint vor diesem Hintergrund als zu radikal, als eine Eskalation des Protests, die man vermeiden möchte.

„Das müssen wir trotzdem durchziehen“ sagte Metzeler-Kick. Am 7. März 2024 begann er in Berlin, auf feste Nahrung zu verzichten. Andere Aktivisten schlossen sich ihm an. Die Kampagne war geboren. „Wir können es uns nicht mehr leisten, normal zu agieren“, rechtfertigt Metzeler-Kick die von vielen als Irrsinn gebrandmarkte Selbstzerstörung.

Ihm geht alles zu langsam

Am Dienstagnachmittag war Metzeler-Kick gerade dabei, seinen Kreislaufkollaps vom Vortag zu erläutern, der ihn für kurze Zeit ins Krankenhaus beförderte, da wurde der Zelteingang zurückgeschlagen und zwei Abgesandte der Wissenschaft traten ein, ein Mann und eine Frau. Ihre Namen tun nichts zur Sache. Nur so viel, dass beide führende Klimaforscher dieses Landes sind, und wenn der Mann in seinem makellosen blauen Anzug sagte, „ich sitze beim Kanzler in allen Runden“, klang das nicht untertrieben.

Es wurde nun sehr schnell fachspezifisch, ging um ppm-Werte, die den CO₂-Gehalt angeben, und die Keeling-Kurve, die daraus den Grad der Erderwärmung ableitet. Null-Tolleranz, war die Botschaft, die Metzeler-Kick für die beiden Besucher hatte. Und er schleifte sie mit einer Energie, die man ihm gar nicht mehr zugetraut hätte, vor eine Schautafel mit zahlreichen Diagrammen.

„HUNGERN bis ihr EHRLICH seid“: Wolfgang Metzeler-Kick auf einem Bild von Mitte April. © imago/Emmanuele Contini/IMAGO/Emmanuele Contini

„Wir verstehen, glaube ich, genug von der Materie“, sagte der Klimaforscher, „um nicht belehrt werden zu müssen.“ In seinen Vorträgen würde er dieselben Tabellen benutzen. Die Frau nickte und versuchte, das eigentliche Anliegen ihres Besuchs anzuschneiden, dass Metzeler-Kick nämlich bitte .... Doch der Hungernde war noch nicht fertig. „Mein Anliegen ist ein Paradigmenwechsel.“

„Deshalb fordert die Wissenschaft Klimaneutralität“, sagte die Frau Direktorin. „Zurück zu dem CO₂- wert, den wir als Kinder hatten.“

„Nein“, erwiderte Metzeler-Kick, „ich hatte 330 ppm. Es müssen aber 300 werden. Derzeit liegen wir bei 425 ppm.“

„Ein globales Problem“, wandte der Akademie-Präsident ein, „wir arbeiten daran.“

„Zu langsam.“ Metzeler-Kick geht alles zu träge vonstatten.

Die Frage sei doch, fuhr er fort, wie könne man die Dynamik aufbrechen, die global immer mehr statt weniger CO₂ erzeugt? Er gab sich die Antwort selbst: Durch Mehrheiten. Diese entstünden durch ehrliche Kommunikation.

Er glaubt wirklich daran: Dass die Todesdrohung, die aus wissenschaftlichen Fakten spreche, die Menschen umdenken lasse. Die Corona-Pandemie habe es doch bewiesen, der Staat könne radikale Einschränkungen zum Wohle aller verfügen. Warum nicht auch im Sinne des Klimanotstands? Es war, als wollte er sagen: Tut was, rettet mich!

Das Gespräch hätte eine einfache Wendung nehmen können, wenn Metzeler-Kick empfänglicher für menschliche Botschaften wäre. Denn natürlich waren die beiden Klimaforscher nicht gekommen, um wissenschaftliche Fakten zu erörtern. Sie wollten einen Appell loswerden. „Wir brauchen Sie“, sagte der Präsident schließlich.

Metzeler-Kick hätte jetzt gerührt sein können. Doch er lächelte amüsiert. „Ich verstehe, dass sie mir sagen wollen, man werde mich 2025 noch brauchen.“ Er holte Luft. Aber 2025 werde das Jahr sein, in dem die Menschen den Klimawandel wieder vergessen. So sieht er das. Das El-Nino-Phänomen werde abgeklungen sein, das Jahr insgesamt kälter werden – und alle würden aufatmen. Sein Hungerstreik will das Momentum nutzen, das die Klimadynamik ihm derzeit bietet. Danach wäre es auch dafür zu spät.

Gefangener seiner eigenen Logik

Hier redete ein Gefangener seiner eigenen unerbittlichen Logik, der in einer Lose-Lose-Situation festsaß. Stirbt er, hat er verloren. Überlebt er, verliert er ebenfalls, weil es nicht erstrebenswert sein kann in einer überhitzten Welt zu leben. „Aufhören?“, sinnierte er einmal. „Das Ergebnis ist dann was?“ Seine bittere Erkenntnis: „Auch sterben.“ Was für viele Menschen eine dystopische Science-Fiction-Fantasie darstellen mag, ist für Metzeler-Kick so konkret, dass es mitzuerleben für ihn nicht erstrebenswert ist.

Appell an Scholz: Wolfgang Metzeler-Kick und andere Mitglieder seiner Gruppe bei einer Protestveranstaltung vor dem Kanzleramt im April. © imago/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Ben Kriemann

Er fand, dass er es dem Kanzler schon ziemlich einfach gemacht habe. „Ich verlange doch nicht mal, dass Maßnahmen implementiert werden.“ Nur die Wahrheit soll von ihm ausgesprochen werden.

„Ihre Wahrheit“, sagte der Akademie-Präsident.

„Ihre doch auch.“

„Scholz kann das nicht sagen.“

Denn so funktioniert Politik nicht. Es ist nicht Aufgabe eines Regierungschefs, wissenschaftliche Erkenntnisse zu verkünden, schon gar nicht auf äußeren Druck hin.

Schließlich gaben die Wissenschaftler auf. „So viel Macht haben wir auch nicht.“ Sagten sie, das Zelt verlassend.

Doch so starrsinnig, wie Metzeler-Kick in dem Moment wirkte, ist er einen Tag später nicht mehr. Es ist der Tag, an dem er die nächste Eskalationsstufe beschließen und in den trockenen Hungerstreik eintreten muss – oder den Rückzug antreten. Im Unterstützer-Camp sind alle ganz angefasst deswegen. Nähern sich ihm auf leisen Sohlen, wenn sie eine Frage haben, entfernen sich leise, als könnte der Mann in ihrer Mitte von zu viel Aufregung fortgetragen werden wie ein Blatt im Wind.

Er hat auf der Bank Platz genommen, auf der er wenige Tage zuvor zusammengebrochen war, und sagt: „Am liebsten würde ich eskalieren.“ Doch er zweifelt, ob er es tun soll und kann.

Metzeler-Kick war schon einmal so weit, den Klimaschutz für eine wertvollere Sache aufzugeben. Er hängte den Job als Umweltingenieur, mittleres Management, an den Nagel, um Paliativpfleger zu werden. Wenn die Gesellschaft schon nicht zu kurieren war, konnte er sie wenigstens in den Tod begleiten, begründet er im Rückblick seine Entscheidung. Das ihm die Tätigkeit als Sterbebegleiter, der er nicht lange nachging, jetzt helfen würde, wäre übertrieben. Selbst am Montag, als ihm die Kräfte schwanden und ihm bewusst wurde, „so blöd kann es werden“, sei er zu weit von der Grenze des Todes entfernt gewesen, um zu wissen, was ihm bevorsteht.

Was sagt er seinem 14-jährigen Sohn?

Doch für eine Eskalation gehen ihm die Optionen aus. Das Support-Team aus freiwilligen Ärzten ist zu klein, um mehr Hungerstreikende zu betreuen als jetzt. Und dann sei da auch die mentale Belastung, sagt Metzeler-Kick, in ein Zelt zu kommen, in dem eine Leiche liegen könnte.

Sein Blick ist leer. Das Dilemma groß. Aber aufgeben? Dann müsste er seinem 14-jährigen Sohn sagen, dass dieser keine Zukunft mehr habe.

Auf der Pressekonferenz am nächsten Tag verkündet Metzeler-Kick, dass er „ins Refeeding“ gehe, was die Einnahme von Nährstoffen bedeutet, um körperlich nicht weiter abzubauen. Auch seine Mitstreiter setzen ihren absoluten Hungerstreik vorerst aus in der Hoffnung, nicht mehr als Wahnsinnige wahrgenommen zu werden.

Es ist der Versuch, sich selbst Zeit zu verschaffen, ohne von den Forderungen abzurücken. Aber war mag diese eigenartige Scholz-Fixierung verstehen, mit der Metzeler-Kick einerseits auf den Kanzler zuzugehen behauptet, jede seiner Erklärungen darauf abtastet, ob sie an ihn selbst gerichtet sein könnte und andererseits gar nicht an Scholz glaubt. Wie kann man sein Leben an die Worte eines Politikers ketten?