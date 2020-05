Feiern, trommeln, Karaoke - der Mauerpark ist ein weltweit bekanntes Symbol für das tolerante, freiheitsliebende Berlin. Nun könnte die Grünanlage auf dem Grenzstreifen zwischen Prenzlauer Berg und Mitte zum Schauplatz der Corona-Proteste werden.

Die "Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand" (KDW) will dort am Wochenende zwei "Hygienedemos" abhalten. Nachdem diese Kundgebungen in der Vergangenheit am Rosa-Luxemburg-Platz stattfanden, lädt der interne KDW-Newsletter nun "Demokratinnen und Demokraten aus ganz Deutschland nach Berlin in den Mauerpark" ein: "Dort werden am Samstag und am Sonntag, 30.05. und 31.05.2020 angemeldete Großversammlungen mit je 100 SprecherInnen stattfinden."

Die Demonstrationen sollen jeweils von 15 bis 18.30 Uhr im Amphitheater stattfinden. Der Ort ist vermutlich bewusst gewählt, denn dort treffen sich normalerweise junge Menschen aus der ganzen Welt zum berühmten Mauerpark-Karaoke. Nach Tagesspiegel-Informationen ist zudem am Samstag eine Aktion auf dem benachbarten Falkplatz geplant - eventuell als Gegendemonstration.

Gegen diese Demonstrationswelle regt sich Widerstand. Der Verein "Freunde des Mauerparks" fürchtet, dass das freiheitliche Image des Parks von Extremisten und Verschwörungstheoretikern missbraucht wird und will die Demos verhindern - unter dem Motto "Wir sind nicht eure Kulisse".

Demos haben "keinerlei Bezug zur Grünanlage"

Der Mauerpark sei dafür "der denkbar ungeeignetste Ort", sagt der Vereinsvorsitzende Alexander Puell. Das hat er der Polizei auch in einem Brief mitgeteilt. Es gebe dort zwar hin und wieder kleinere Kundgebungen für die Kultur im Mauerpark. Doch es sei "völlig unverständlich", warum nun mehrere Demos zugelassen würden, die "keinerlei Bezug zu dieser Grünanlage" hätten.

Doch ob die Demonstrationen tatsächlich genehmigt wurden, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen. Dafür ist grundsätzlich die Versammlungsbehörde der Polizei zuständig. Diese habe die Veranstaltungen auch genehmigt, teilt das Bezirksamt Pankow mit, das normalerweise für beide Grünanlagen verantwortlich ist. Auf Nachfrage verneint dies die Versammlungsbehörde jedoch. Weder im Mauerpark noch auf dem Falkplatz seien die Demos bisher tatsächlich beantragt oder genehmigt worden. Es geschehe öfter, dass Aufrufe auch ohne vorliegende Genehmigung erfolgten. Für die Demonstrationen am Rosa-Luxemburg-Platz wurde jeweils erst am Vortag Grünes Licht erteilt.

Nach Puells Einschätzung benötigen die Demos neben einer Anmeldung bei der Versammlungsbehörde so oder so "auch eine Erlaubnis zur Sondernutzung vom Grünflächenamt" Pankow. Die "Freunde des Mauerparks" verweisen auf einen Beschluss des Bezirksamts, wonach Versammlungen und Feste in Grünanlagen grundsätzlich nicht mehr erlaubt sind, um die Parks vor Zerstörungen zu schützen.

Wurden die Demos genehmigt oder nicht?

"Uns wurde immer erzählt, Demos in Grünanlagen gehen gar nicht", sagt Puell. "Plötzlich sollen sie sogar über mehrere Tage stattfinden dürfen." Er fragt sich, wer später für die Schäden am Grün aufkommen soll: "Vermutlich wird es viele Konflikte geben, Gegendemos und unangemeldete Störer. Darunter wird der Park leiden."

Doch im Bezirksamt sieht man sich machtlos. Die Versammlungsbehörde entscheide solche Anträge "selbständig nach Versammlungsrecht und in der Regel ohne Abstimmung mit dem Bezirk", erklärt der zuständige Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn (B'90/Grüne). Das sei auch hier der Fall gewesen. Sondernutzungserlaubnisse des Bezirks seien "hierfür nicht erforderlich".

Pikant ist dabei, dass der Bezirk eine Sondernutzungserlaubnis im Mauerpark am Wochenende prinzipiell bereits vergeben hat. Joe Hatchiban hat eine solche für die Nutzung des Amphitheaters an Sonntagen. Theoretisch wäre seine Karaoke-Einlage also genau dann möglich, wenn dort die zweite "Hygienedemo" stattfinden soll. Doch wegen der Pandemie erhielt Hatchiban lediglich einen Vorbescheid, aber nie ein finales Papier. Nun könnten am Sonntag andere Töne im Amphitheater erklingen.