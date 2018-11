Die Bahn hat auf ihrer Schnellfahrstrecke Berlin-München die Fahrgastzahl im ersten Jahr mehr als verdoppelt. Das Unternehmen zählte bisher 4,4 Millionen Fahrten ihrer Kunden auf der ICE-Verbindung, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Der Linienverkehr über die neue Trasse wurde am 10. Dezember 2017 aufgenommen. Nach eigenen Angaben steigerte die Bahn ihren Marktanteil auf der Verbindung München-Berlin von 23 auf 46 Prozent. Sie liege vor dem Flugzeug (30 Prozent) und Auto oder Bus (24 Prozent). Am heutigen Sonnabend stellt die Bahn die neueste Zuggeneration, den ICE 4, vor. Der Hochgeschwindigkeitszug, der mit dem Fahrplanwechsel ab 9. Dezember unter anderem auf der Strecke Berlin-München eingesetzt wird, ist von 11 bis 14 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen (Gleis 9) zu besichtigen. Tsp/dpa

