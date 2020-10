Der Ausbau der Eisenbahnstrecke Berlin-München geht voran, aber langsam. 2022 soll der fünf Kilometer lange Abschnitt beim bayerischen Hallstadt fertig sein. Dieser schließt an die Ende 2017 fertig gestellte Schnellfahrstrecke durch den Thüringer Wald an.

Seit Ende 2017 sind die Züge nur noch etwa vier Stunden zwischen beiden Städten unterwegs, die Zahl der Reisenden hatte sich 2018 dadurch verdoppelt auf 4,9 Millionen. Die Zahl der Flüge wurde deshalb deutlich reduziert. Zahlen für 2019 will die Bahn nicht mehr nennen, einen Grund nannte sie nicht.

Am Freitag besichtigte Berlins Bahnchef Alexander Kaczmarek die Baustelle nördlich von Bamberg. Die ICE bekommen hier zwei neue Gleise, auf denen Tempo 230 möglich ist. Für langsame Güterzüge und Regionalzüge werden die alten Gleise saniert.

Da es am Main Fledermäuse gibt, wurden an Bächen und Flüssen hohe Fangnetze für Fledermäuse errichtet: Die Tiere sollen nicht aus Versehen gegen fahrende Züge fliegen.

Bis die Züge nach München noch spürbar weiter beschleunigt werden können, dauert es jedoch noch mindestens zehn Jahre. Denn auch in Bayern gibt es massive Verzögerungen bei Planung und Bau.

Dies ist keine Lärmschutzwand, sondern ein Sicherheitsnetz für Fledermäuse. Foto: Jörn Hasselmann

Im Bamberger Stadtgebiet wird seit vielen Jahren über den Bau gestritten, eine Lösung gibt es auch fast 25 Jahre nach Beginn der Planung noch nicht. Auch in Fürth ist der Bau seit Jahren wegen Rechtsstreitigkeiten gestoppt.

Die gesamte Strecke, die zu den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit (VDE) gehört, wird frühestens 2031 fertig sein, also 40 Jahre nach der Wende. So lange können die Züge zwischen Bamberg und Nürnberg teilweise nur Tempo 140 fahren – auf der Schnellstrecke wird dagegen mit bis zu 300 km/h gefahren.

Kaczmarek kommentierte das bayerische Bautempo auf der Baustelle sarkastisch so: „So schlecht sind wir in Berlin also nicht.“

Bislang galt die Dresdner Bahn als das Projekt mit dem längsten Vorlauf. Bekanntlich haben langwierige Planung und mehrere Gerichtsverfahren das Projekt etwa 25 Jahre in die Länge gezogen.