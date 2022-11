„Ich bin der Messias“ Mutmaßlicher Holocaustleugner schweigt vor Gericht – Serie von Taten

Im Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Holocaustleugner Reza Begi begonnen. Der 51-Jährige soll an verschiedenen öffentlichen Orten die Shoa in Abrede gestellt haben - teilweise durch einen Handlautsprecher. Die Staatsanwaltschaft zählte in der Anklage insgesamt 14 verschiedene Fälle auf, bei denen Begi in den vergangenen zwei Jahren auf unterschiedliche Art und Weise den Holocaust geleugnet haben soll.

Gleichzeitig muss sich der Berliner wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik sowie wegen Landfriedensbruchs, versuchter Gefangenenbefreiung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Begi bezeichnet sich regelmäßig als „Messias“, als die Richterin den Prozess eröffnete und den ehemaligen Taxifahrer nach seinem Beruf fragte, antworte dieser: „Ich bin der Messias.“

Dem Angeklagten werden 25 mutmaßliche Taten in der Zeit von Mai 2020 bis Anfang September 2021 zur Last gelegt. In einem Fall sei es am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte zu einer Volksverhetzung gekommen. Im Mai 2020 habe der 51-Jährige bei einer Demonstration in der Hauptstadt gegen Corona-Maßnahmen mehreren Personen zugerufen, sie sollten gemeinsam mit ihm das Reichstagsgebäude stürmen. Ihm sei jedoch niemand gefolgt, heißt es in der Anklage. In einer weiteren Situation habe Begi 05:00 morgens vor der israelischen Botschaft wiederholt die Aussage getätigt „Holocaustopfer sind auch Holocausttäter“.

Als erster Zeuge sagte ein Polizeibeamter, der Angeklagte sei ihm aus mehreren Einsätzen bekannt. Bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen habe sich der Mann „lautstark in Szene gesetzt“. In einem Fall habe er sich eingemischt, als ein anderer Teilnehmer vorläufig festgenommen werden sollte. Weitere Polizeibeamte, die als Zeugen aussagten, gaben an, dass Regi mittlerweile durch sein auffälliges Auftreten in Polizeikreisen wohl bekannt sei.

Sein Markenzeichen sei eine gelbe Warnweste und die Selbstdarstellung als „Messias“. Ein erster Prozess gegen den arbeitslosen Angeklagten war vor rund zwei Monaten gescheitert, weil der Mann nicht erschienen war. Für die Verhandlung sind bislang zwei weitere Tage geplant. Der Prozess wird am 15. November fortgesetzt. (mit dpa)

