„Ich hab’ keinen Bock auf Rosa“ Tausende bei Demonstrationen zum Frauentag in Berlin

Zur Einstimmung gab es ein Lied, das gleich mal den passenden Ton setzte. „Ich hab’ keinen Bock auf Rosa“, sang eine Liedermacherin neben dem Emblem des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Rosa, die Barbie-Farbe, das passte hier nicht zum Thema. Schließlich hatten sich am späten Freitagvormittag auf dem Oranienplatz in Kreuzberg rund 6000 Menschen versammelt, um den internationalen Frauentag zu feiern. Den „Frauen-Kampftag“, wie auf einem DGB-Transparent stand.

Der DGB hatte die Demo auch organisiert, zusammen mit der Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie dem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.

Aber auch zahlreiche linke Gruppen hatten sich versammelt. Die Botschaft von allen Gruppierungen und Zuhörern war aber einheitlich: Frauenrechte stärken, Kampf gegen Unterdrückung und sexualisierte Gewalt.

Weitere Demonstrationen in Berlin

Bis zum Abend waren mehrere weitere Demonstrationen und Kundgebungen in der Hauptstadt geplant. Auch aus der linksradikalen Szene waren Demonstrationen in Friedrichshain und Kreuzberg angemeldet, mit jeweils mehreren hundert Menschen.

Teilnehmer der Demonstration von einem Bündnis aus Gewerkschaften und Initiativen gehen entlang der Rudi-Dutschke-Straße in Richtung Mitte, um für mehr Frauenrechte bei der Arbeit und gegen Kürzungen im Sozialbereich zu protestieren. © dpa/Marion von der Kraats

Die Polizei sprach zunächst von einem „ruhigen Geschehen“. Es seien stadtweit mehrere hundert Beamtinnen und Beamte im Einsatz, um die Versammlungen zu begleiten, so die Polizeisprecherin. Die Verkehrsinformationszentrale warnte vor Behinderungen, insbesondere in Berlin-Mitte und Kreuzberg.

Bevor am Oranienplatz der Demonstrationszug mit Musik und Parolen durch Kreuzberg zog, gab es erstmal Reden. Auf dem Lastwagen, der schon als Bühne für die Liedermacherin gedient hatte, sprach eine Frau, die sich in einem metallverarbeitenden Betrieb um Auszubildende kümmert. In ihrem Betrieb, verkündete sie, sei Gleichstellung noch ein Thema, das man angehen müsse. Und natürlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

Klage über mangelnde Anerkennung von Reinigungskräften

Eine Reinigungskraft, die in einem großen Baukonzern arbeitet, beklagte, „Reinigungskräfte erhalten gesellschaftlich zu wenig Anerkennung“. Dabei habe diese Berufsgruppe in der Coronazeit eine enorme Bedeutung gehabt.

Sie korrigierte allerdings auch ein Bild. Die Vorstellung, dass Baufirmen männerdominiert seien, die sei falsch. „Sie werden allerdings immer noch so wahrgenommen“, da liege das Problem. Deshalb sollten sich „Frauen mehr zutrauen und in solchen Betrieben ihren Weg machen“. Das eröffne ganz andere Verdienstmöglichkeiten. Wirtschaft und Politik beklagten den Facharbeitermangel, „aber niemand sieht das Wirtschaftspotential der Frauen“.

Hilfe für geschundene Frauen in Kriegsgebieten

Sarah Fremberg von der Frauenrechts-Organisation medica mondiale sieht dagegen vor allem Frauen, die in Kriegsgebieten Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Ihre Organisation kümmert sich weltweit um solche geschundenen und verzweifelten Frauen. Medica mondiale ist unter anderem in Afghanistan, Bosnien, Liberia, dem Kongo und dem Irak tätig.

Gruppen in Kriegs- und Krisengebieten schüchterten Frauen mit „sexueller Gewalt ein“ und terrorisierten sie. Aber auch in anderen Gebieten und Gesellschaften gebe es diese sexualisierte Gewalt. Ursachen seien patriarchalische und „diskriminierende, frauenfeindliche Strukturen“. Sie forderte eine viel stärkere Unterstützung von Frauenrechtsaktivistinnen und mehr Hilfe bei Kampf gegen Gewalt gegen Frauen.

Stille am Holocaust-Denkmal

Einmal aber verstummten Parolen und Musik, aus absolut gegebenen und im höchsten Maße respektvollen Anlass. Als die Demonstration das Holocaust-Mahnmal passierte, da blieb alles demonstrativ ruhig. (mit dpa)