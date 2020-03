"Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten", lautete einer der Schlüsselsätze in der TV-Ansprache der Bundeskanzlerin. Mit zwei Tagen Verspätung hat dieser Satz jetzt auch die Schulen erreicht, die nächste Woche mit dem Abitur beginnen sollen.

Nachdem die ersten von ihnen ihre Präsentationsprüfungen abgesagt hatten, beginnen sie jetzt auch, sich gegen die Klausuren zu wehren, die sie nach den Plänen von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) nicht verschieben dürfen.

"Das geht nicht. Das versteht keiner mehr", verschaffte sich am Freitagabend ein Gymnasialleiter Luft. Ein anderer drückte es noch drastischer aus: "Ich habe so die Schnauze voll", lautete sein Resümee der kaum abgelaufenen Woche mit der problematischen Abiturregelung.

Worum es geht: Ende März und Anfang April stehen in etlichen Fächern der rund 12.000 Berliner Abiturienten zentrale und dezentrale Prüfungen an. Die dezentralen Termine können die Schulen selbst festlegen, die zentralen nicht. Somit gilt für die zentralen Prüfungen das Diktum der Bildungsverwaltung vom Mittwoch, wonach die Termine, die vor den Osterferien liegen, nicht verschoben werden sollen.

Das aber bedeutet, dass sich in größeren Gymnasien und Sekundarschulen 50, 60 oder gar über 100 Schüler gleichzeitig einfinden müssen. "Die treffen unweigerlich im Foyer und auf den Fluren aufeinander, bevor wir sie anschließend auf mehrere Räume verteilen", mahnt ein Lehrer. Und anschließend würden sie unweigerlich noch dicht zusammenstehen und über die Prüfung reden.

Bis zu zwei Dutzend Aufsichtspersonen würden benötigt

Um den wegen der Infektionsgefahr geforderten Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten, könnten nur wenige Schüler pro Raum vorgesehen werden. Daraus resultiere ein weiteres Problem: In großen Schulen würden rund zwei Dutzend Aufsichtspersonen benötigt, da pro Raum noch eine Ablösung verfügbar sein müsste. Auch das dürfte nicht einfach sein, da sich viele Lehrer krank gemeldet haben, ihre eigenen Kinder betreuen oder über 60 Jahre alt sind.

Die über 60-Jährigen und somit gefährdeteren Lehrer aus den Schulen fernzuhalten, sei zwar richtig, aber nicht vereinbar mit dem Ziel, derart viele Abiturienten zu beeinflussen, merkt eine pädagogische Koordinatorin an, die mit der Abwicklung des Abiturs betraut ist.

Die gleichen Schulleiter, die jetzt eine Verschiebung der Klausuren fordern, hatten noch am Freitag dagegen gestimmt, die Klausuren zu verlegen, die nach den Osterferien angesetzt sind: Wie berichtet, hatten 165 von 170 Abitur-Schulen dieses Signal gegeben. Ist das nicht ein Widerspruch?

"Jetzt, genau jetzt müssen wir die Erkrankungsraten stoppen"

"Nein", sagt ein Schulleiter. Die Situation sei jetzt viel heikler: Berlin befinde sich gerade in einer Phase, in der die Infektionsfälle extrem stiegen. In Italien habe es 600 Tote an einem Tag gegeben. "Jetzt, genau jetzt müssen wir allen tun, um die Erkrankungsraten zu stoppen, bevor eine sehr harte Ausgangssperre verhängt werden muss". Hingegen sei es aus heutiger Sicht relativ egal, ob eine Prüfung Mitte oder Ende Mai stattfinde.

Selbst Schulen, die noch vor der Rede der Bundeskanzlerin an den alten Abläufen festhalten wollten, sind jetzt anderen Sinnes geworden: "In den Universitäten ist alles gestoppt. Warum an den Schulen nicht?", fragte ein Schulleiter. Seine Kollegen und er haben sich am Freitag spontan entschlossen, die Präsentationsprüfungen von nächster Woche abzusagen. Dazu sind sie befugt. Worum es aber jetzt geht, sind eben die zentralen Prüfungen am 27. März und 3. April.

Der Landesschülerausschuss kämpft für die Verschiebung

Der Landesschülerausschuss mit seinem 17-jährigen Vorsitzenden Miguel Góngora fordert seit Tagen vehement die Verschiebung aller Abiturprüfungen. Auf einer dreiseitigen Stellungnahme hatten sie alle Argumente zusammengetragen - und warteten doch auf eine direkte Reaktion der Senatorin vergebens. Die Stellungnahme können Sie hier lesen (pdf-Datei).

Stattdessen bekommt das höchste Schülergremium zunehmend von außen Unterstützung - auch aus der SPD. Die bildungspolitische Fraktionssprecherin Maja Lasić hatte dem Tagesspiegel bereits am Donnerstag gesagt, eine generelle Verschiebung bringe "mehr Klarheit und Planungssicherheit im Sinne unserer SchülerInnen".

Sie votierte aber nicht nur für eine Verschiebung, sondern auch dafür, die Entscheidung nicht den Schulen zu überlassen: "Die flexible Handhabe des Abiturtermins wird zur Verunsicherung bei Schulleitungen und Lehrkräften vor Ort beitragen. Und verunsichert sind seit letzter Woche alle auch so genug", lautete die Ansage der Abgeordneten.

SPD-Bildungsexpertin warnt vor der "Infektionskurve"

An dieser Haltung hielt Lasić auch fest, nachdem am Nachmittag das gegenteilige Votum der Schulen bekannt geworden war: Die promovierte Biochemikerin sagte, sie könne „antizipieren“, wohin sich die Infektionskurve innerhalb der nächsten Wochen entwickeln werde.

Auch der Lichtenberger SPD-Vorsitzende Kevin Hönicke hatte sich entsprechend bei Twitter positioniert: "Auch ich unterstütze diese Sicht aus politischem aber auch schulpraktischen Gesichtspunkten!", kommentierte er den Standpunkt des Landesschülerausschusses. Es bringe nichts, "wenn wir jetzt Tausende Schülerinnen und Schüler durch Berlin schicken sowie Lehrkräfte. Außerdem fehlt Schulen enorm Personal, da über 60-Jährige zu Hause bleiben müssen!", nannte auch er eines der organisatorischen Probleme, das jetzt die Schulleiter umtreibt.

Berlin geht einen Sonderweg

Ein solche Situation wie in Berlin gibt es aktuell in keinem anderen Bundesland: Brandenburg hat sich zwar auch für einen "flexiblen" Weg entschieden, überlässt es aber ganz den Schulen und nicht nur halb so wie Berlin. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern hatten schon am Dienstag und Mittwoch entschieden, alle Prüfungen zu verschieben, einige Bundesländer schreiben zum Teil zwar schon jetzt, haben aber klarere Regelungen getroffen als Berlin.

Die Hoffnung, dass dieses Schuljahr noch normal zu Ende geführt werden kann, wird schwächer: "Es wird immer wahrscheinlicher, dass das Schuljahr verloren geht", sagte ein erfahrener Schulleiter am Freitag. Der frühere Bundestagsabgeordnete Philipp Lengsfeld votiert in einem Beitrag für den Tagesspiegel dafür, die Sommerferien zu verkürzen, damit die Grundschüler die Basiskenntnisse erlangen können.

Vertretungskräfte erst vor dem Aus - dann doch nicht

"Die Stimmung ist auf dem Nullpunkt", bilanziert ein Verwaltungsleiter diese Woche, die am Dienstag mit den Schulschließungen in die große Unsicherheit führte. Die habe sich noch dadurch vergrößert, dass die Schulleiter per Rundschreiben aufgefordert wurden, "ab sofort und bis auf Weiteres" keine Verträge mit Vertretungskräften im Rahmen der Personalkostenbudgetierung abzuschließen: "Als wüsste die Verwaltung nicht, dass unsere PKB-Kräfte nicht selten sogar als Klassenleiter arbeiten", ärgerte sich ein Grundschulleiter.

Diese Klassenleiter müssten Kontakt mit ihren Klassen halten und für sie da sein, wenn der Unterricht wieder anfange. "Weltfremd und ahnungslos" sei die Anweisung. Glücklicherweise habe aber ein "Shitstorm" der Schulleiter dazu geführt, dass die Anweisung zurückgenommen worden sei, berichtete ein Betroffener am Freitagabend.