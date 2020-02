Der Berliner Rapper Fler soll den jüdischen Comedian Shahak Shapira in einer Sprachnachricht bedroht haben. Shapira habe Drohnachrichten des Rappers an eine junge Frau veröffentlicht, die sich an den Comedian gewendet hatte. Daraufhin habe der Rapper ihm beleidigende Nachrichten geschickt und ihm mit Prügeln gedroht.

In einer der Sprachnachrichten, die Fler geschickt haben soll, und die Shapira auf seinem Twitter-Account veröffentlichte, heißt es: „Ich werde dir so lange auf dein Gesicht hauen, dass du nie wieder reden kannst.“

Der Rapper aus Zehlendorf fällt immer wieder mit seinem Verhalten auf. Im Herbst vergangenen Jahres bedrohte er Journalisten und auch die Dauerfehde zwischen ihm und Rapper Bushido sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. (Tsp)