Seit knapp zehn Jahren engagiert sich der 18-jährige Miguel Góngora für die Belange von Kinder und Jugendlichen, zuletzt als Berlins Landesschülersprecher. Er ist Vorsitzender des Kinder- und Jugendparlaments

Charlottenburg-Wilmersdorf und leitet inzwischen auch die Initiative für ein Kinder- und Jugendparlament auf Landesebene, weil er deren Belange noch nicht genügend vertreten sieht.

Um die Stärkung dieser Belange geht es auch bei seinen Vorschlägen für einen Schulgesetzentwurf, an dem er bereits seit etlichen Wochen arbeitet, wie er sagt.

Im Vordergrund stehen daher die Mitbestimmungsrechte: Was muss geändert werden, damit es schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich wird, die Ansichten der Schüler zu ignorieren? - das ist die Ausgangsfrage, die Góngora stellt und für die er auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen in Gremien Antworten sucht.

Um den Schülern zu mehr Einfluss zu verhelfen, sollen ihre Kompetenzen in der Schulkonferenz und weiteren der Schulmitbestimmungsgremien berücksichtigt werden.

Mit der stärkeren Einflussnahme soll auch einhergehen, dass die Schülervertretung eine "umfassenden Aufklärung über das politische System im Politik- oder Sozialwissenschaftsunterricht" erhalten.

Weitere Forderungen in diesem Bereich:

Schülerbeteiligung bei der Entwicklung von Lehrplänen

Ausführliche Befragung von Schülern bei Schulinspektionen

Damit die Schüler ihre Rechte kennen, sollen ihnen ihre Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule und in überschulischen Gremien nahegebracht werden.

Darüber hinaus sollen sie "in allen grundsätzlichen und wichtigen Schulangelegenheiten informiert werden.

Zuweisung von Fachpersonal zur Demokratieförderung und der Sicherung der Mitbestimmung der Schüler*Innen an allen Berliner Schulen

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit als Landesschülersprecher war der Konflikt um die Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik: Wie berichtet, beklagten Schüler rücksichtslosen Drill, woraufhin Góngora etliche Gespräche mit Betroffenen sowie zwei Sprechstunden in der Schule selbst hatte. Als Konsequenz aus den dabei gemachten Erfahrungen schlägt er vor, Schulsozialarbeitskonzepte an allen Berliner Eliteschulen zu verankern. Zudem soll durch die Schulgesetzänderung erreicht werden, dass die Eliteschulen einer stärkeren Prüfung durch die Schulaufsicht unterliegen. So soll verhindert werden, dass Fehlentwicklungen jahrelang nicht auffallen.

Darüberhinaus möchte Góngora, der zur Charlottenburger SPD gehört, folgende Bereiche neu regeln:

Gesetzliche Verankerung von verpflichtenden Sozialarbeitern an allen Berliner Schulen

Gesetzliche Verankerung einer verpflichtenden schulunabhängigen psychologischen Beratung für alle Schüler

Umsetzung und Erarbeitung von Kinderschutzkonzepten an allen Berliner Schulen durch Kinderschutzbeauftragte

Gesetzliche Verankerung einer landesweiten Antidiskriminierungsstrategie für alle Berliner Schulen

Gesetzliche Verankerung von Diversitätskonzepten an allen Berliner Schulen

Erweiterung aller Integrierten Sekundarschulen durch Verbundoberstufen zu Schulen, die zum Abitur führen

eines zentralen Beirates mit dem Auftrag zur Schaffung von Klimaneutralität an den Berliner Schulen

Gesetzliche Verankerung eines Plans für das Lernen von Zuhause

Gesetzliche Verankerung eines neuen Schulfachs „Menschenkunde“

Gesetzliche Verankerung von zusätzlichen Leistungsabfragen, welche als Klausurersatzleistung gelten können

Gesetzliche Verankerung der Vermittlung von Zukunftskompetenzen durch unabhängige Berufsgruppen



Digitalisierungsausbau

Verweis auf das Konzept „Schule in Zeiten von Corona“

Verweis auf das Konzept zur „Lehrstoffvermittlung in Zeiten von Schulschließungen“

Verweis auf das Konzept zur „Wahrung und Stärkung der Bildungsgerechtigkeit beim Abitur 2021“

Verpflichtende Fortbildungen für Lehrkräfte in Digitalisierungsfragen

Schaffung eines gesetzlich legitimierten Digitalbeirates aus der SenBJF, den Landesschulgremien, weiteren Interessenvertretungen und IT-Experten

Schaffung von Qualitäts- und Mindeststandards in Digitalisierungsfragen für alle Berliner Schulen

Einrichtung eines Lehrmittelbeschaffungsfonds für Familien, welche den Beschaffungsbedarf von Internetzugängen und digitalen Endgeräten nachweisen können und nachweise, dass sie nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen



Gesetzliche Verankerung von Hygienestandards für alle Berliner Schulen

Schaffung von gesetzlichen Standards durch Änderung des Schulgesetzes zur Attraktivierung des Lehrkräfteberufs, durch die Erhöhung der Besoldung und Veränderung der Arbeitsbedingungen.

Verankerung der Einrichtung von jahrgangsübergreifenden Kommunikationsstrukturen zur Gruppenbildung von Schüler*Innen mit den selben oder ähnlichen Interessen