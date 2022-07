In Berlin-Mitte ist am Donnerstagabend ein Mann gestorben, nachdem er von der Rathausbrücke in die Spree gesprungen war. Wie die Berliner Polizei dem Tagesspiegel bestätigt, ereignete sich der Vorfall gegen 19.40 Uhr.

Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann von der Brücke am Humboldt-Forum in die Spree sprang. Laut Polizei hätten mehrere Personen versucht, den Mann zu retten. Ein Zeuge sei noch ins Wasser gesprungen - erfolglos. Der Mann ging unter. Taucher der Berliner Feuerwehr konnten ihn nur noch leblos bergen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch vor Ort.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Auch die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat ein Todesvermittlungsverfahren eingeleitet. (Tsp)