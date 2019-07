Das Land Berlin will Verbraucher künftig besser vor Identitätsdiebstahl schützen und hat dazu eine Bundesratsinitiative im Senat verabschiedet.

In Berlin wurden 2018 allein 30.009 Fälle von Waren- und Warenkreditbetrug registriert. 67,7 Prozent der Betrugsfälle fanden im Internet statt. Auch 40 Parlamentarier wurden Opfer von Identitätsmissbrauch. Neben Mahnverfahren drohen Eintragungen bei der Schufa, die man ohne Anwalt meist nicht mehr löschen kann.

Das Ziel des Senats: mehr Transparenz bei Schufa und anderen Unternehmen, die Bonitätsprüfungen vornehmen. Wenn ein Warenhaus, das Waren auf Rechnung versendet, keine Zahlung verzeichnet, gibt es die Forderungen meist an ein Inkassounternehmen ab.

Dieses ermittelt die Adresse des vermeintlichen Schuldners. Oft erfolgt schon parallel zur Mahnung eine Meldung an die Schufa. Wer Einsicht in seine Daten bei der Schufa erhalten will, muss in der Regel ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.