Die IHK reagierte am Donnerstag mit einer Pressemitteilung auf einen Artikel im Tagesspiegel. Erstmals waren darin interne Prognosen der BVG zu Fahrgastzahlen und Baukosten der diskutierten Erweiterungen des Berliner U-Bahn-Netzes veröffentlicht worden. "Endlich liegen belastbare Zahlen und Daten zum Ausbau des U-Bahn-Netzes vor", sagte IHK-Geschäftsführer Jörg Nolte. "Aus Sicht der Wirtschaft müssen jetzt die nächsten Planungsschritte unverzüglich folgen, denn Berlin braucht dringend einen Ausbau der U-Bahn. Nach Einschätzung der Berliner IHK sollten die Linien zuerst angegangen werden, die den Autoverkehr verringern. Nolte nannte dabei die Verlängerung der U7 von Rudow zum BER. Diese würde etwa 700 Millionen Euro kosten, aber 38.000 Fahrgäste täglich gewinnen.

Aus Sicht der BVG vordringlich sind die Verlängerungen der U6 auf das Tegeler Flugfeld (8000 Fahrgäste / 150 Millionen Euro), der U7 zum BER (38 000/700 Millionen), der U9 zum S-Bahnhof Pankow (40.000/ 300 Millionen). Wie berichtet, schneidet eine U-Bahn ins Märkische Viertel weniger gut ab. Baukosten von 110 bis 215 Millionen je nach Aufwand stehen nur 12.000 Fahrgäste entgegen. Am günstigsten ist laut BVG mit 110 Millionen die Verlängerung der U8 bis Märkisches Zentrum in einer Sparversion, also unter anderem ohne eine Zwischenstation. Mit dem zusätzlichen Bahnhof Eichhorster Weg und einer neuen Kehranlage wären es schon 215 Millionen. Seit Jahrzehnten war den Bewohnern der Großsiedlung ein Schnellbahn-Anschluss versprochen worden.

Mehr zum Thema Erstmals Zahlen zu Kosten und Fahrgästen IHK für schnellen Ausbau des U-Bahn-Netzes

Die Fachgemeinschaft Bau lehnte am Donnerstag den "punktuellen Ausbau einer U-Bahnlinie" ab. Die FG Bau reagierte damit auf eine Forderung der Berliner CDU, die U-Bahn-Linie 6 vom Mariendorf nach Lichtenrade zu verlängern. Aus Sicht von Verkehrsexperten ist dies kein sinnvoller Vorschlag. Die Fachgemeinschaft vertritt die Interessen der mittelständischen Bauwirtschaft und plädiert deshalb vor allem für eine Sanierung der bestehenden Anlagen. Für den Bau neuer Strecken werden bekanntlich meist Großkonzerne beauftragt.