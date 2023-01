Tagesspiegel Plus Im Alltagsstress : Immer. Ist. Etwas.

Notbetreuung, Läusebefall – und jetzt schon wieder Schulferien in Berlin, in denen Kinder Betreuung brauchen! Unser Kolumnist, Vater von zwei Kindern in Kreuzberg, steckt im Alltagsstress und beäugt neidisch andere Eltern.