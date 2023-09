Im brandenburgischen Neuenhagen 15-Jähriger sprengt Fahrkartenautomat und verletzt sich schwer

Zwei 15-Jährige sollen in der Nacht zum Samstag in Neuenhagen (Landkreis Märkisch-Oderland) einen Fahrkartenautomaten gesprengt haben. Einer der beiden habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der andere 15-Jährige wurde im Umfeld des Automaten festgenommen. Die Polizei ermittelt. (dpa)