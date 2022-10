Im E-Bus durch den Berliner Grunewald Das war’s, Diesel - BVG-Oldtimer bekommt Elektromotor

Gute Ideen für alte Fahrzeuge: Im Oldtimerbus der BVG geht’s bald durch den Berliner Grunewald - mit Elektromotor. „Wir werden in Kooperation mit der IAV (ca. 7500 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Deutschland) einen ‚alten‘ BVG-Doppeldecker Baujahr 1988 als E-Bus auf der Linie 218 einsetzen, um Betriebsdaten für dieses Fahrzeug zu sammeln“, sagte der Chef des Berliner Unternehmens ‘Traditionsbus’, Stefan Freytag, dem Tagesspiegel.

Das Aufladen der Batterien erfolgt auf dem Betriebshof der Berlin City Tour in Tempelhof. Ursprünglich war das Gefährt ein Dieselbus, der über Berlins Straßen rollte. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke lesen können. Diese Woche werden die innovativen Pläne vorgestellt.

Ganz neu ist auch diese Info hier aus dem Berliner Neubaugebiet in der Wasserstadt Spandau, wo ‘Traditionsbus’ seit 2005 seinen Sitz hat: „Unser Mietvertrag für die Hallen in der Daumstraße ist nun bis zum 31.10.2023 verlängert“, erzählt Freytag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

60 Oldtimerbusse hat ‘Traditionsbus’ in seinem Depot in der Wasserstadt, pflegt und repariert dort die stolzen Fahrzeuge und hält so das BVG-Erbe am Leben - oben sehen Sie aus Tagesspiegel-Sicht ein besonders hübsches Exemplar. Die schönsten Busse fahren dann u.a. als beliebte Ausflugslinie im BVG-Auftrag durch den Grunewald.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Und was passiert 2023, wenn der Mietvertrag für die vier alten Hallen an der Daumstraße endet? Die Spur führt zum Flugplatz Staaken, aber der Reihe nach.

„Wir haben eine 900-Quadratmeter-Halle am Rand des Spreewalds gemietet, in die wir sperrige Ersatzteile und Busse einlagern, die wir in Berlin nicht benötigen“, erzählt mir Freytag.

Sven Heinemann, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, habe eine interessante Idee geäußert: „Es geht um den ehemaligen Straßenbahnbetriebshof Schöneberg in der Belziger Straße, aus dem die Polizei auszieht und der dann erst einmal leer steht.“ Hier der Text meiner Kollegin Sigrid Kneist über das Depot.

Am Flugplatz Staaken gibt es eine leerstehende Lufthansa-Halle

Auch Spandaus Kulturstadtrat Frank Bewig, CDU, sei in der Daumstraße gewesen. „Er war beeindruckt vom Umfang der Sammlung und ist einer der Befürworter in Bezug auf die Nutzung der Junkers-Bogendachhalle am Brunsbütteler Damm durch Traditionsbus. Diese muss aber zunächst grundlegend saniert werden.“

Die Halle befindet sich am Flugplatz Staaken, ist Baujahr 1941 und wurde von der Lufthansa genutzt. Die Halle ist bis heute erhalten, aber in keinem guten Zustand. Sie liegt versteckt im Gestrüpp zwischen ICE-Gleisen, Linden-Grundschule und Freibad Staaken: Hier die Lage bei Google Maps. Und hier finden Sie Fotos: kulturerbenetz.berlin/rote-liste-objekt.

Auch im Schulbusverkehr - hier in Schöneberg - wurden die Busse schon eingesetzt. © Freytag/Traditionsbus

Hier die aktuellen Themen im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Auf fast 270.000 Abos kommen die Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Darin bieten wir Ihnen - gebündelt und kompakt, einmal pro Woche - alles, was Sie aus Ihrem Bezirk wissen müssen: konkrete Kiez-Nachrichten, Bezirksdebatten und - ideen, viele Termine, Links und persönliche Tipps. Das alles kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Sind jetzt auch die Schul-Neubauten gestrichen? Stadtrat im Newsletter-Interview über Einsparungen, Forderungen und konkrete Baustellen

Stadtrat im Newsletter-Interview über Einsparungen, Forderungen und konkrete Baustellen „Ich sammele alte Spandau-Postkarten“ : Hobby-Historiker über Bilder, Flohmärkte und seinen SSV

: Hobby-Historiker über Bilder, Flohmärkte und seinen SSV Mein Ärger : Im verstopften BVG-Bus M49 über die Heerstraße zur Hertha BSC

: Im verstopften BVG-Bus M49 über die Heerstraße zur Hertha BSC 05G31? Spandaus neue Grundschule hat einen besseren Namen verdient - Ihre Ideen, bitte!

hat einen besseren Namen verdient - Ihre Ideen, bitte! AfD will Stadtrats-Posten einklagen und tritt zum 11. Mal in Spandau an (bisher 10. Mal vergeblich)

und tritt zum 11. Mal in Spandau an (bisher 10. Mal vergeblich) Baustellen-Report : Spatenstich in der Wasserstadt, News zum Seniorenheim in Hakenfelde, zum Supermarkt am Brunsbütteler, zu einer Baulücke am Seeburger Weg

: Spatenstich in der Wasserstadt, News zum Seniorenheim in Hakenfelde, zum Supermarkt am Brunsbütteler, zu einer Baulücke am Seeburger Weg Für 700.000 Euro : Spandau wird Berlins Wanderbezirk No1.

: Spandau wird Berlins Wanderbezirk No1. Tipp vom Weinverein Spandau : ein Gläschen neben der Zitadelle

: ein Gläschen neben der Zitadelle Letzte Karten für Renate Bergmann, die diesen Monat in der Altstadt-Bücherei auftritt

für Renate Bergmann, die diesen Monat in der Altstadt-Bücherei auftritt Ausflugstipp : Weihnachtliches am Kladower Hafen - bei „Emma&Paul“

: Weihnachtliches am Kladower Hafen - bei „Emma&Paul“ Gatow tauscht 60 Gaslaternen aus - dort leuchten künftig LED-Lampen

- dort leuchten künftig LED-Lampen Traditionsbus : BVG-Oldtimer mit E-Motor - und neuer Standort in Staaken?

: BVG-Oldtimer mit E-Motor - und neuer Standort in Staaken? Mein Sauberer Kiez: Hakenfelde, Siemensstadt, Wilhelmstadt...

Hakenfelde, Siemensstadt, Wilhelmstadt... SF Kladow veranstalten Crosslauf in Gatow

veranstalten Crosslauf in Gatow Segelcup in Hakenfelde

in Hakenfelde Fußballlegende trainiert jetzt beim Spandauer SV

trainiert jetzt beim Spandauer SV Saisonbilanz für Freibad Staaken-West

für Freibad Staaken-West Linke wollen Traglufthalle über Freibad - und das sagen die Bäderbetriebe

über Freibad - und das sagen die Bäderbetriebe Alles in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite