Der Tod von Laëtitia Graffart hat weit über die Comicszene große Anteilnahme ausgelöst. Die 37-jährige Comic-Aktivistin und Musikerin starb wie berichtet am 27. Mai auf der Frankfurter Allee in Friedrichshain bei einem Verkehrsunfall. Sie wich einem auf dem Radweg parkenden Transporter aus und wurde von einem Sattelschlepper überrollt.

Nun hat der Deutsche Comicverein, bei dem sie aktiv war, im Gedenken an sie einen Förderfonds eingerichtet. Der soll das unterstützen, was der in Berlin lebenden Französin zeitlebens wichtig war: den deutsch-französischen Comicaustausch.

Das Förderprogramm trägt mit Bezugnahme auf eines von Graffarts Projekten, die deutsch-französische Comic-Anthologie „Beton“, den Namen „Fonds Beton“.

„Der Fonds Beton dient der Förderung französisch-deutscher Comicprojekte unterschiedlichster Art: Kooperationen oder Veranstaltungen sollen genauso beantragt werden können wie Druckkostenzuschüsse und Übersetzungshilfen“, teilt der Comicverein auf seiner Website mit.

„In der Hoffnung, dass sich viele Unterstützer:innen finden, möchten wir bereits in diesem September zum Festival ComicInvasion die erste Förderung überreichen“, sagt Axel Halling vom Vorstand des Comicvereins dem Tagesspiegel.

Die ComicInvasion Berlin soll am 4. und 5. September zum inzwischen vierten Mal im Museum für Kommunikation Berlin (MfK) stattfinden, wie das Organisationsteam am Donnerstag mitteilte.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Lieferwagen stand auf Radweg Radfahrerin stirbt bei Unfall in Berlin-Friedrichshain – Mahnwache am Freitag

Der Länderschwerpunkt des Festivals wird dieses Mal auf Frankreich liegen. Eigentlich sollte das Programm dafür von Laëtitia Graffart erarbeitet werden, die Teil des Festivalteams war. Im Gedenken an sie wird es auf dem Festival mehrere Aktionen geben, kündigt das Organisationsteam an.