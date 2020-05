Weil er seine Schwester und seinen Schwager mit einer Axt und einem Messer beinahe tödlich attackiert haben soll, steht ein 52-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Die beiden damals 48-Jährigen seien laut Anklage heimtückisch im Schlaf überrascht worden.

Zu Beginn des Prozesses wegen versuchten Mordes kündigten die beiden Verteidigerinnen an, dass sich ihr Mandant zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Geschehen vor acht Monaten in einem Einfamilienhaus in Berlin-Biesdorf äußern wird.

Der deutsche Beschuldigte mit Wohnsitz in Baden-Württemberg war im September 2019 den Angaben zufolge wie seine Schwester zu Besuch bei seiner Mutter.

Es sei 3.40 Uhr in der Nacht gewesen, als er sich mit einer Axt und einem Messer bewaffnet in das Zimmer der beiden Verwandten begeben habe, so die Anklage.

Dort habe er auf die Schlafenden mit der Axt eingeschlagen. Die Eheleute hätten Kopfverletzungen erlitten. Nachdem es dem Paar kurzzeitig gelungen sei, den Beschuldigten zu überwältigen, habe er mit einem Messer auf die Familienmitglieder eingestochen. Nur durch Notoperationen seien sie gerettet worden.

Der 52-Jährige wurde noch in der Tatnacht festgenommen. Im Prozess geht es auch um seine Schuldfähigkeit.

Er gilt als psychisch krank. Die Staatsanwaltschaft strebt eine dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Für den Prozess sind vier weitere Verhandlungstage bis zum 17. Juni vorgesehen. (dpa)