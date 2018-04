Auch die Entscheidung für Chris Dercon in der Nachfolge des legendären Frank Castorf als Intendant der Volksbühne war nur scheinbar ein Schritt nach vorne, und dann auch noch am falschen Ort. Plötzlich erschien die Kultur als starker Faktor einer unerwünschten Veränderung, die sogar die Neugier erstickt. Wo führt das hin? Und was ist daran toll?

Fragen wir Jeremy Cliffe, seit zwei Jahren Büroleiter des „Economist“ in Berlin. Er sagt: „Ich glaube, weder das Land noch seine Hauptstadt wissen schon so ganz genau, welche Rolle sie in Zukunft in der Welt spielen wollen oder sollen.“ Er verstehe die Beschwerden der Berliner über ihre Stadt und den Senat. „Es stimmt ja, dass hier nicht immer alles so glatt läuft wie in anderen Gegenden Deutschlands. Berlin ist nicht München, aber das hat ja auch seine Vorteile.“

Sein Eindruck ist, dass sich die Berliner über die falschen Sachen aufregen: Klar sei der BER peinlich, die Straße nicht so sauber wie in Potsdam. Aber langfristig sei es viel wichtiger, ob Berlin es schaffe, seine Coolness zu bewahren, auch wenn der ökonomische Druck von außen wächst. Die Stadt erlebe nach der Ausnahmesituation jetzt eine Normalisierung. „Es ist nicht schlimm, wenn Berlin vorankommt, modernisiert wird, weiter wächst. Aber kann die Stadt das erreichen, ohne ihren alternativen Lifestyle zu verlieren? Normal werden, ohne zu normal zu werden. Das sollte das Ziel sein.“ Berlin dürfe nie wie London werden, Opfer seines eigenen Erfolges, für viele nicht mehr bewohnbar.

Das beschreibt ziemlich genau, was etliche befürchten. Zugleich wird gerade die „Normalisierung“, die sie als Bedrohung empfinden, von außen als attraktiv angesehen, Einladung zu einem sicheren Investment. Dabei ist der neue Hype, der diesmal weniger künstlerisch, mehr wirtschaftlich getragen ist, nicht aus dem jetzigen Zustand der Stadt begründet, sondern aus der Erwartung, was aus ihr wird. Die einen sehen das Risiko ihrer Verdrängung und empfinden die Unzulänglichkeiten deshalb umso belastender, die anderen sehen die Chancen – und über die Unzulänglichkeiten eher hinweg.

Die Wahl zwischen Schulen mit den gleichen Problemen

Tatsächlich zeigt ein näherer Blick zum Beispiel auf den Öffentlichen Nahverkehr, dass er so schlecht eigentlich gar nicht ist. Zwar fallen Verbindungen aus, weil Weichen oder Signale nicht funktionieren, es gibt zu wenig Fahrer, der U-Bahn fehlen Züge. Doch länger als fünf Minuten ist der Abstand zwischen zwei S-Bahnen selten, manchmal sind es sogar nur zwei. Auch der Takt der U-Bahn ist ähnlich. Zudem liegen die Bahnhöfe dicht beieinander, beim Umsteigen sind die Wege und die Treppen kurz – kein Vergleich zu den Strecken, die in London zurückgelegt werden müssen. Das Tarifsystem ist vergleichsweise übersichtlich: A oder B, Kurzstrecke oder Langstrecke – fertig. Anderswo ist es komplizierter. Auch die Orientierung ist einfach, alle Linien haben Nummern.

Anders sieht es bei der Bildung aus. Die Kitas sind überfüllt, trotz Rechtsanspruchs gibt es zu wenig Plätze. Und wer sich keine teure Privatschule leisten kann, hat in der Innenstadt oft nur die Auswahl zwischen unterschiedlichen Schulen mit den gleichen Problemen: Hier hat sich die Segregation weitgehend durchgesetzt, Schüleranteile von über 90 Prozent nicht deutschsprachiger Herkunft und aus Familien von Transferleistungsempfängern sind keine Seltenheit. An einem Drittel der staatlichen Schulen stimmt die soziale Mischung nicht, der Lehrermangel ist dramatisch, die Zahl der Quereinsteiger hoch. Anderseits bietet die Stadt gerade für Zuwanderer aus dem angelsächsischen Sprachraum etliche internationale Schulen an – doch die kosten oft richtig viel Geld.

In kaum einem anderen Bereich wird deutlicher, wie sehr die Stadt inzwischen auseinanderfällt, oder: für eine internationale Metropole „normaler“ wird. Es gibt einerseits Schulen, deren Namen sich mit verschimmelten Räumen und baupolizeilich gesperrten Hallen verbindet, mit Mobbing- und Gewaltvorfällen. An gezieltes Lernen ist oft nicht zu denken. Dann gibt es Schulen, an denen sich diejenigen orientieren, die Berlin als „The place to be“ preisen: die staatliche Schule für Ballett und Artistik, die beiden Eliteschulen für Musikförderung, die drei Eliteschulen des Sports, das Französische Gymnasium, die John-F.-Kennedy-Schule, die Nelson-Mandela-Schule mit IB-Abschluss, viele Europaschulen mit insgesamt neun verschiedenen Sprachen. Auch das Ganztagsangebot ist ein „Asset“.

Besonders gute Forschungsbedingungen

Eine Etage höher, an den Hochschulen, zeigt sich dann ganz klar, was Berlin, allen Widrigkeiten im Detail zum Trotz, inzwischen so besonders anziehend macht: „Wenn Sie etwas Wissenschaftliches suchen – in Berlin werden Sie es finden: eine Antwort, einen Partner oder ein Labor“, sagt Christian Thomsen, Präsident der TU Berlin. In Berlin ballt sich Wissenschaft wie sonst an keinem anderen Ort in Deutschland. Der Senat vermarktet die Stadt denn auch als „Brain City“, mit ihren mehr als 70 außeruniversitären Einrichtungen, zwei „Exzellenzunis“.

Als führend gelten weltweit die Charité, die Berliner Mathematik mit ihrem Matheon oder die Geisteswissenschaften. Auf Interesse stößt im Ausland auch Berlins neues Einstein-Zentrum Digitale Zukunft, für das 55 neue Informatik-Professuren geschaffen werden. Erst in der vergangenen Woche war deswegen ein Vertreter der australischen Regierung bei Thomsen, davor der Wiener Oberbürgermeister und Vertreter norwegischer Forschungsinstitute.

„Gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen nicht hier hin, weil sie hier besonders viel verdienen, sondern weil sie hier besonders gute Forschungsbedingungen vorfinden“, sagt Thomsen. „Auf allen Fachebenen gibt es mindestens die zweitbeste Generation eines Geräts.“ Zunehmend werde in interdisziplinären Teams geforscht. Die Bundesregierung lockt jedes Jahr mit einer bestens ausgestatteten Alexander-von-Humboldt-Professur führende Forscher aus dem Ausland nach Deutschland. Seit Jahren streben die meisten nach Berlin, besonders an die FU. Weil Berlin auch außerordentlich viele ausländische Studierende anzieht, gibt es zunehmend englischsprachige Studiengänge.

Elektrisierend, aber anders

Günter Stock, Vorstandsvorsitzender der Einstein-Stiftung, sagt, in Berlin sei „ein Wille vorhanden, an der Weltspitze mitzuspielen. Ich finde das gerade so aufregend.“

Das, was an Berlin als so elektrisierend angesehen wird, hat sich also verschoben. Raus aus den Club-Spielplätzen für junge Erwachsene, hin zu professioneller Arbeit in Wissenschaft und Wirtschaft. Aber viel wird davon abhängen, ob es gelingt, der Stadt beides zu bewahren – und deren Funktionalität zu verbessern. Wenn ja, wird Berlin noch für viel mehr Menschen das sein, was die Stadt für die „New York Times“ jetzt schon ist: ein „role model“.

