Das letzte Mal, als ich mir wünschte, älter zu sein, liegt schon einige Jährchen zurück. Damals war ich Anfang 20 und wäre gerne schon 25 Jahre alt gewesen. Dann hätte ich im Urlaub keinen Zuschlag für den Mietwagen zahlen müssen. Ein vergleichsweise banales Problem, zugegebenermaßen. Seitdem war dieses Thema durch. Die Jahre gingen ins Land. Ich wurde älter, aber nicht alt.

Dass mich im vergangenen Sommer ein paar berauschte, jüngere Herren in einem Park als „spießige, schlecht gelaunte Rentnerin mit Hornbrille“ beschimpften, quittierte ich innerlich nur mit einem Grinsen. Ich hatte sie darauf hingewiesen, dass man keine Baumstämme in einer völlig verdörrten Grünanlage in Brand setzt, und anschließend die Polizei gerufen.

Seit Mittwoch aber hadere ich mit meinem Alter. Ziemlich unerwartet rückte an diesem Tag die Gruppe der über 60-Jährigen so viel näher ran an eine Immunisierung.

Zeitgleich wurden die Hoffnungen vieler Jüngerer – Erzieherinnen, Lehrer oder Polizistinnen etwa – schwer enttäuscht, als die Impfung der unter 60-Jährigen mit Astrazeneca erst einmal gestoppt wurde.

Im Freundes- und Bekanntenkreis werden nun freudig die Impftermine vereinbart, auch wenn es mit der telefonischen Buchung nicht ganz reibungslos funktioniert.

Und ich muss zuschauen. Wie gerne wäre ich jetzt doch ein ganz kleines bisschen älter. Dann könnte ich vielleicht schon heute, morgen oder übermorgen so wie viele andere ein wenig gelassener in die Zukunft sehen. Am heutigen Tag trennen mich genau drei Monate von der magischen Zahl. Sweet Sixty ist das Alter meiner Träume.