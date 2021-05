Berlin hebt ab Montag die Priorisierung für alle Coronavirus-Impfstoffe bei Haus- und Betriebsärzten auf. Das bestätigte ein Sprecher von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Zuvor hatte das Magazin „Business Insider“ darüber berichtet, Bayern und Baden-Württemberg hatten ähnliche Schritte angekündigt.

Am Montag hatte SPD-Politikerin Kalayci im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses angekündigt, die Reihenfolge für alle Impfstoffe aufzuheben. Schon seit Ende Mai galt dies in den Praxen für das Präparat des schwedisch-britischen Hersteller Astrazeneca.

Nun sollen auch für Impfungen mit dem US-Präparat von Moderna und dem deutschen Biontech-Impfstoff das Alter, Vorerkrankungen oder bestimmte Berufe keine Rolle mehr spielen. Zumindest in den Arztpraxen - und genau dort ist man beunruhigt.

Den Tagesspiegel erreichten an diesem Donnerstag zahlreiche Anrufe von niedergelassenen Medizinern, die das Vorgehen des Senats kritisieren. Tenor: Bislang erhältliche Impfstoffmengen reichten nicht aus, um ab Montag all diejenigen zu versorgen, die angefragt hatten. Nun würden weitere Zehntausende einen Impftermin ausmachen wollen, wofür es von keinem Präparat derzeit genug Vorrat gebe.

Obwohl Praxen an diesem Feiertag geschlossen haben, versuchten Patienten schon jetzt ihre Ärzte zu erreichen: Das "Anruf- und E-Mailaufkommen", wie ein Hausarzt aus Mitte berichtet, sei enorm. Die DPA zitiert Kalaycis Sprecher auch damit, dass nicht jeder Berliner nächste Woche geimpft werden könne - die verfügbaren Mittel seien knapp, erst ab Juni werde mit größeren Mengen gerechnet.

Die für die Praxen zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) wird sich im Laufe des Tages dazu äußern. Der KV müssen alle niedergelassenen Mediziner angehören, die gesetzlich Versicherte versorgen - sie vertritt in Berlin circa 9000 Praxen.

Während die Praxen den Impfstoff über den Apothekenhandel beziehen, werden die sechs Corona-Impfzentren (CIZ) der Hauptstadt über Bundeslieferungen versorgt.

In Zentren bleibt die Reihenfolge vorerst bestehen, das teilten Ärzte aus den CIZ mit. Ab Montag werden dort wöchentlich zwischen 28.000 und 40.000 Dosen Moderna erwartet. Dazu sollen zwischen 70.000 und 76.000 Impfdosen von Biontech kommen – bis Anfang Juli. Das geht aus den internen Lieferplänen hervor. Astrazeneca ist dort nicht angegeben.

Auch in Brandenburg wird damit gerechnet, die Priorisierung aufzuheben - einen Termin nannte die Landesregierung aber nicht.

Insgesamt impfen in Berlin 2165 Arztpraxen gegen das Coronavirus (Stand 11. Mai). Seit dem 17. April haben die niedergelassenen Mediziner knapp 277.000 Dosen von Biontech/Pfizer und gut 90.000 von Astrazeneca verimpft.

Seit dem 3. Mai können sich Berlinerinnen und Berliner, die zur Prioritätsgruppe 3 gehören, entweder in den sechs Impfzentren der Stadt oder in einer ambulanten Arztpraxis immunisieren lassen. Das sind zum Beispiel Menschen über 60 Jahre, Jüngere mit chronischen Erkrankungen, Wahlhelfer und Angehörige bestimmter Berufsgruppen.

Bis Ende Mai sollen die Praxen weniger Erstimpfungen mit Biontech anbieten. Dazu hat die KV die Ärzte am 6. Mai aufgefordert. Durch die insgesamt begrenzte Liefermenge des Vakzins müssten Praxen damit rechnen, dass sie in den letzten beiden Maiwochen je nur ein Fläschchen Biontech bekämen, das reicht für sechs Erstimpfungen.

Und auch für die Zeitimpfungen müssen die Ärzte in dieser Zeit sparsam sein. Sie sollten diese nur für die mit Biontech erstgeimpften Personen einplanen, bei denen der vorgegebene Impfabstand von sechs Wochen sonst überschritten würde, teilte die KV mit. Ab Juni werde aber deutlich mehr Vakzin des Herstellers zur Verfügung stehen.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte Bundesländer, in denen die Impfpriorisierung in Arztpraxen ab Montag aufgehoben werden soll, schon am Mittwoch kritisiert. „Ich kann den Vorstoß von Bayern und Baden-Württemberg nicht verstehen. Die Impfpriorisierung in Arztpraxen sollte beibehalten werden, so wie es NRW jetzt auch gesagt hat“, sagt Lauterbach dem Tagesspiegel. „Sie ist ja schon für die Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson aufgehoben, das genügt. Mit der Priorisierung können wir die vulnerablen Gruppen am besten schützen.“