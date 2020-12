Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gibt sich zuversichtlich. "Die Briefe sind fertig, die könnten sofort raus", sagte Kalayci am Donnerstag in der "Arena" in Berlin-Treptow. "Wir warten nur noch auf den Bund." Wenn Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seinen Experten entschieden habe, wer zuerst geimpft werden soll, würde Berlins Verwaltung die betreffenden Bürger anschreiben.

Die Senatorin, derzeit Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder, will vor der versammelten Hauptstadtpresse punkten - und hat den Mann mitgebracht, der ihr schon beim Aufbau der Covid-19-Notklinik in den Messehallen geholfen hat: Albrecht Broemme, der Ex-Präsident des Technischen Hilfswerks und Berlins einstiger Feuerwehrchef, ist seit Januar 2020 eigentlich in Pension.

Nun habe Broemme, so sagt es Kalayci, den Aufbau der sechs Impfzentren in Berlin koordiniert. Auch wenn die beiden im Frühsommer gestritten haben sollen, sagt die Senatorin in der "Arena", dass man "ein gutes Team" sei.

Und so spricht Broemme in die zahlreichen Mikrofone und Kameras: In Berlin werde es sechs Impfzentren und mobile Helferteams geben, die insgesamt bis zu 20.000 Dosen täglich verabreichen könnten. Standorte sind neben der "Arena" die Messehalle 11 in Charlottenburg, die ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof, das Velodrom in Pankow sowie das Erika-Hess-Eisstadion in Mitte. Es werden fast 3000 Helfer gebraucht; Ärzte, Praxishelfer, Sanitäter, Techniker, Wachleute. Die mobilen Impfteams sollen dazu in den Pflegeheimen tätig werden, auch in den Kliniken sollen Personal und Patienten - soweit sinnvoll - vor Ort geimpft werden.

Die Arbeit in den Impfzentren plane man erstmal bis April, sagte Broemme, 200 Millionen Euro hat der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses für Technik, Material und Personal genehmigt. In der "Arena" sind bislang vier Impfkabinen aufgebaut, 80 sollen es bis Mitte Dezember werden. "Pro Impfling soll das Ganze eine Stunde und zehn Minuten dauern", sagte Broemme. Da wären dann Anmelden, Papierkram, Spritzen und 30 Minuten Wartezeit mit drin. Nach 21 Tagen bekäme jeder einen zweiten Impftermin.

Ärzte schließen Praxen für Arbeit in Impfzentren nur ungern

Klingt alles plausibel, dennoch gab es intern Ärger. Viele niedergelassene Mediziner, die gesetzlich für die ambulante Versorgung zuständig sind, wollten nicht so recht: Die Praxis bleibe während der Arbeit in den Impfzentren ja zu.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Schließlich willigte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) doch ein. Der KV müssen alle 9300 Berliner Praxisärzte angehören, die gesetzlich Versicherte versorgen. Nun sollen diejenigen KV-Ärzte, die in den Impfzentren tätig sein werden, 120 Euro pro Stunde erhalten.

Helfen werden auch Fachleute des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die Details regeln Senatsverwaltung und DRK in diesen Tagen. Ob man das nötige Personal bis Mitte Dezember zusammenhaben wird, steht nach Tagesspiegel-Informationen nicht fest. Dann, so hat es die Bundesregierung zumindest intern signalisiert, wäre jedoch die Priorisierung fertig.