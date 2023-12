In Berlin-Wilmersdorf 29-Jähriger angeschossen und schwer verletzt

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen 29-Jährigen in Berlin-Wilmersdorf angeschossen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin alarmierten Anwohner gegen 3.40 Uhr die Polizei, weil sie Schussgeräusche in der Lietzenburger Straße gehört hatten. Vor Ort fanden die Beamten den schwer verletzten Mann.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 29-Jährige in eine Klinik gebracht. Dort werde er am Montagmorgen operiert, so die Sprecherin. Die Ermittlungen zum Täter oder den Tätern dauerten an. (dpa)