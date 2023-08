In Charlottenburg und Friedrichshain Polizei zieht zwei tote Männer aus der Spree

Am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr haben in Berlin-Charlottenburg Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr einen toten Mann aus der Spree gezogen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Nach Angaben der Sprecherin wurden die Polizeibeamten um 7.40 Uhr wegen eines leblosen Körpers auf der Oberfläche der Spree alarmiert. Schnell stellten die Einsatzkräfte einen Leichnam fest, den sie an der Caprivibrücke aus dem Wasser holten.

Weitere Hintergründe sowie die Identität des Mannes sind unklar. Laut Informationen des RBB handelt es sich mutmaßlich um eine Person aus dem Obdachlosenmilieu.

Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei derzeit nicht. Nach der Bergung des Leichnams wurde dieser der Rechtsmedizin übergeben. Diese hat nach Polizeiangaben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um weitere Hintergründe festzustellen.

Ein zweiter Leichenfund wurde gegen 9.20 Uhr in Friedrichshain gemeldet. Die tote Person lag auf Höhe des Ostbahnhofs in der Spree und wurde von der Feuerwehr geborgen. Vermutlich handele es sich um einen Mann, sagte eine Polizeisprecherin zur dpa. Weitere Informationen lagen zunächst noch nicht vor. Ob es sich ebenfalls um einen Unfall handele, sei noch unklar. Auch diese Leiche soll in der Gerichtsmedizin obduziert werden. (mit dpa)