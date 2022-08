Seit Samstagmorgen wird der Student Timothy Straussinsky vermisst. In der Nacht von Freitag auf Samstag (29./30.07.2022) fuhr er zuletzt gegen 3:30 Uhr mit einem Uber-Taxi von seinem Studentenwohnheim in der Lichterfelder Goerzallee zum Treptower Park in die Bulgarische Straße 20. Er war allein unterwegs. Seine Schwester vermutet, dass er auf eine Party am Karpfenteich gehen wollte.





Timothy ist 1,73m groß, 22 Jahre alt, schlank, trägt eine grüne Brille und hat schwarze mittellange Haare. Am Samstagmorgen trug er ein beiges Basecap, ein schwarzes T-Shirt mit einem Fischreiher-Muster auf dem Rücken und eine schwarze Hose. Er studiert Chemie an der FU Berlin.





Die Polizei suchte ihn am Mittwochnachmittag vergeblich mit Spürhunden im Treptower Park. Zuvor blieben eine Suchaktion seiner Familie in dem Park und eine Handyortung erfolglos. Sein Handy ist seit Samstagmorgen nicht erreichbar.





Er war am Freitagabend in der Neuköllner Kneipe “Bechereck” (Okerstraße 35, 12049 Berlin) unterwegs und hat sich von dort aus gegen 01:00 auf den Weg in sein Wohnheim nach Lichterfelde gemacht, bevor er zum Treptower Park gefahren ist. Für Samstagmorgen hatte Timothy ein Zugticket nach Bonn gebucht. Dort hat ihn aber bisher auch niemand gesehen.





Zuletzt hatte im Juni ein Fall im Treptower Park für Aufsehen gesorgt als ein Mann die Spree überqueren wollte und beim Schwimmen in dem Fluss unterging. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz, sie konnte ihn aber nicht retten. Er verstarb. Die Feuerwehr warnt eindrücklich davor, alleine in derartigen Gewässern zu schwimmen.





Sollte jemand Timothy Straussinsky gesehen oder gesprochen haben, bitte alle Hinweise der Polizei melden:





Polizeidienststelle Direktion 4 Abschnitt 46

0304664446701

(Aktennr.: 230731 -1230-401145)