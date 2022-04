In Gesundbrunnen wurde in der Nacht zu Samstag ein randalierender Mann von der Polizei festgenommen. Das meldete die Polizei am Samstagvormittag. Nach Angaben von Zeugen schoss der Tatverdächtige gegen 00:50 Uhr auf dem Gehweg der Gartenstraße mit einer Schusswaffe um sich und zündete mehrere Böller.

Als der 39-Jährige die eintreffenden Einsatzkräfte bemerkte, flüchtete er in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Von dort warf er aus der dritten Etage sowohl weitere Pyrotechnik als auch Einrichtungsgegenstände auf den Hof des Gebäudes als auch auf die Straße. Auch gab er weiterhin Schüsse mit der Waffe ab und bedrohte damit die Polizistinnen und Polizisten vom Balkon aus.

Nach einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung verschafften sich Spezialeinsatzkräfte, unterstützt durch einen Diensthund, Zutritt zu der Wohnung des Mannes und nahmen ihn fest.

Dabei wurde der 39-Jährige am Arm und im Gesicht verletzt. Rettungskräfte brachten den psychisch auffälligen Tatverdächtigen zur Versorgung der Verletzungen in ein Krankenhaus, in dem er anschließend in einer psychiatrischen Station aufgenommen wurde.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe, knapp 300 Schuss Knall- und Schreckschussmunition, verschiedene pyrotechnische Gegenstände sowie eine kleine Menge Marihuana.

Von den zeitweise über 40 an dem Einsatz beteiligten Kräften wurde niemand verletzt. Gegen den 39-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, Verstoß gegen das Waffengesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.