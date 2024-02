In Gedenken an die Opfer des Anschlags von Hanau Mehr als 3000 Menschen demonstrieren in Berlin-Neukölln

Mehrere Tausend Menschen demonstrieren am Montagabend in Neukölln, um an den rechtsextremen Anschlag von Hanau vor vier Jahren zu erinnern. Die Polizei sprach von „etwas mehr als 3000“. Bisher sei alles weitgehend störungsfrei verlaufen, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Die Beamten sind mit 250 Kräften im Einsatz.

Zu Beginn der Gedenkdemonstration hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem S-Bahnhof Sonnenallee versammelt. Im weiteren Verlauf schließen sich trotz strömenden Regens immer mehr Menschen dem Demozug an.

Vor allem im mittleren Block des Protests sind fast ausschließlich Parolen in Zusammenhang mit Palästina zu hören. Der Anschlag von Hanau spielt zumindest in den Sprechchören keine große Rolle. „Viva, Viva Palästina“ und „Freiheit für Palästina“ sind immer wieder zu hören.

„Von Hanau bis nach Gaza“ steht auf einem Plakat. © Julius Geiler

Organisiert wurde die Demonstration von der linksradikalen Gruppierung Migrantifa, die sich deutschlandweit in einzelnen Ortsgruppen in Reaktion auf den rechtsextremen Terror von Hanau gegründet hatte.

Aufgerufen zu der Demonstration hatten gleichzeitig pro-palästinensische Initiativen wie „Palästina spricht“ und „Young Struggle“, die in den vergangenen Monaten immer wieder durch israelfeindliche Parolen aufgefallen sind.

Die Angehörigen der Überlebenden von Hanau hatten sich auch dieses Jahr gewünscht, dass ihr Gedenken „nicht instrumentalisiert werde“. Zumindest einige der Teilnehmer lassen sich von diesem Wunsch jedoch nicht beeindrucken. So trägt eine Frau ein Schild bei sich, auf dem die Parole „Von Hanau bis nach Gaza“ zu lesen ist.

Die Route der Demonstration verläuft über die Sonnenallee bis zum Hermannplatz. In der ersten Reihe des Protests ist in leuchtenden Buchstaben das englische Wort „Resistance“ (Widerstand) zu lesen. Vom Lautsprecherwagen ertönen Slogans wie etwa: „Nazis morden, der Staat schiebt ab, das ist das gleiche Rassistenpack“. In mehreren Reden wird vor allem die fehlende politische und polizeiliche Aufarbeitung des Anschlags von Hanau thematisiert.