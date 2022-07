Der Kampfmittelräumdienst hat am Badesee Großer Tonteich in Königs Wusterhausen bei Berlin eine Panzergranate gesprengt. Mitglieder eines Angelvereins hätten die Weltkriegsmunition bei einer Müllsammel-Aktion am Seeufer entdeckt, berichtete die Polizeidirektion Süd am Sonntag.

Der Kampfmittelräumdienst habe die Granate nach Errichtung eines Sperrkreises ohne besondere Vorkommnisse gesprengt. (dpa)