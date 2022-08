Am Dienstagmorgen ist eine Fußgängerin in Berlin-Reinickendorf von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 73-Jährige die Fahrbahn der Markstraße nahe dem Franz-Neumann-Platz in Richtung Pankower Allee kurz nach 8 Uhr überqueren und soll an der roten Fußgängerampel ins Straucheln geraten sein. Sie stürzte auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Mercedes überfahren, dessen Fahrer auf der Markstraße in Richtung Reginhardstraße fuhr.

Die Seniorin erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der 46-jährige Mercedesfahrer und seine 30 Jahre alte Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden ambulant versorgt. (Tsp)